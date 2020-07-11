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«Роскосмос» на английском ответил Илону Маску о Сергее Королеве

Сергей Королёв
Сергей Королёв (Фото: РИА Новости)

«Роскосмос» ответил основателю SpaceX Илону Маску на слова о советском инженере-конструкторе академике Сергее Королеве. Госкорпорация опубликовала свой ответ в Twitter.

Ранее Маск написал в Twitter, что провел беседу с семьей Королева, но детали разговора не привел. «Он был одним из самых лучших», — написал предприниматель о Королеве.

«He was the best (Он был самым лучшим. — РБК)», — говорится в ответном сообщении «Роскосмоса».

Илон Маск сообщил о беседе с семьей академика Королева
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Ответ Маску был написан со второго Twitter-аккаунта «Роскосмоса». Ранее эта страница принадлежала главе госкорпорации Дмитрию Рогозину, но в начале июня его личный аккаунт стал страницей «Роскосмоса». В корпорации пояснили, что у страницы Рогозина было очень много подписчиков, поэтому ее решили использовать для дополнительного продвижения и распространения новостей «Роскосмоса».

Сергей Королев — советский ученый, конструктор, главный организатор производства ракетно-космической техники и ракетного оружия в СССР, основоположник практической космонавтики. Под его руководством были осуществлены запуск первой межконтинентальной баллистической ракеты, первого искусственного спутника Земли, первый полет человека в космос и первый выход человека из корабля в космическое пространство.

Теги: Сергей Королев, Илон Маск, Дмитрий Рогозин, Роскосмос
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