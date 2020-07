«Роскосмос» на английском ответил Илону Маску о Сергее Королеве

Сергей Королёв (Фото: РИА Новости)

«Роскосмос» ответил основателю SpaceX Илону Маску на слова о советском инженере-конструкторе академике Сергее Королеве. Госкорпорация опубликовала свой ответ в Twitter.

Ранее Маск написал в Twitter, что провел беседу с семьей Королева, но детали разговора не привел. «Он был одним из самых лучших», — написал предприниматель о Королеве.

«He was the best (Он был самым лучшим. — РБК)», — говорится в ответном сообщении «Роскосмоса».

Ответ Маску был написан со второго Twitter-аккаунта «Роскосмоса». Ранее эта страница принадлежала главе госкорпорации Дмитрию Рогозину, но в начале июня его личный аккаунт стал страницей «Роскосмоса». В корпорации пояснили, что у страницы Рогозина было очень много подписчиков, поэтому ее решили использовать для дополнительного продвижения и распространения новостей «Роскосмоса».