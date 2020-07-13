Общество , 13 июл, 22:51
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Рогозин заявил о готовности космонавтов летать на кораблях Илона Маска
Российские космонавты готовы летать на иностранных кораблях — как американских, так и китайских. Об этом заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью радио «Комсомольская правда».
«Я считаю, что это хорошая идея и мы готовы летать и на американских кораблях, мы готовы летать на китайских кораблях, китайцы, наверное, готовы летать на наших кораблях, американцы продолжают летать на «Союзах», — сказал Рогозин.
Он подчеркнул, что в космической сфере всегда необходимо сотрудничество.
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