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Путин назвал возможные темы для саммита «ядерной пятерки»

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Adam Berry / Getty Images)

У Москвы есть идеи и предложения для предстоящей встречи лидеров стран «ядерной пятерки» — постоянных членов Совбеза ООН. Об этом написал президент Владимир Путин в статье для американского журнала National Interest.

«Прежде всего, по нашему мнению, полезно было бы обсудить шаги по выработке коллективных принципов в мировых делах», — отметил глава государства.

Особым пунктом встречи лидеров России, США, Франции, Великобритании и Китая может стать обсуждение ситуации в мировой экономике и преодоления глобального кризиса, вызванного пандемией коронавируса, полагает президент. При этом он считает неприемлемым использование экономики «в качестве инструмента для давления и конфронтации». В качестве других других тем Путин упомянул защиту окружающей среды и борьбу с изменением климата, а также обеспечение безопасности информационного пространства.

Президент убежден, что саммит с участием стран «пятерки» Совбеза ООН «может сыграть важную роль в поиске общих ответов на современные вызовы и угрозы и продемонстрирует общую приверженность духу союзничества, тех гуманистических идеалов и ценностей, за которые наши отцы и деды сражались плечом к плечу». Президент считает, что страны-участницы саммита могут и должны доверять друг другу, опираясь на общую историческую память.

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Он отметил, что предложенная Москвой повестка саммита «ядерной пятерки» чрезвычайно важна не только для его участников, но и для всего мира.

Владимир Путин выступил с идеей проведения саммита с участием с участием России, США, Китая, Франции и Великобритании 23 января на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста. Необходимость переговоров участников ООН российский лидер объяснил решением вопроса (в частности, принятием резолюции) по ситуации в Ливии. «Проведение такой встречи именно в этом, 2020 году, считаю важным и символичным», — говорил тогда Путин.

За проведение встречи «пятерки» выступили президент Франции Эмманюэль Макрон и представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял, что Москва направила послания с детализацией идеи провести встречу глав государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Китай поддержал инициативу Путина о саммите постоянных членов Совбеза ООН
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В конце апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предложение Путина поддержали все потенциальные участники встречи. Министр отметил, что пока речь идет о проведении саммита в формате видеоконференции, конкретная дата которой еще только прорабатывается. 

Теги: Владимир Путин, ООН, саммит
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Лондон ответил на предложение Путина о саммите пяти стран СБ ООН
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