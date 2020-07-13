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Комитет защиты журналистов наградил премией Светлану Прокопьеву

Светлана Прокопьева
Светлана Прокопьева (Фото: svetlana.prokopyeva.9 / Facebook)

Псковская журналистка Светлана Прокопьева, осужденная в России по обвинению в оправдании терроризма, стала лауреатом Международной премии свободы прессы 2020 года. Об этом сообщил Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists — CPJ) на своем сайте.

Организация решила наградить четверых журналистов. Помимо Светланы Прокопьевой, награду получит фотожурналист Шахидул Алам из Бангладеша, независимый экономический репортер Мохаммад Мосаед из Ирана и соучредитель, генеральной директор и издатель газеты Premium Times Дапо Олорунйоми из Нигерии. По словам комитета, все лауреаты премии были арестованы или подвергнуты уголовному преследованию за свои репортажи.

«Как смелые и преданные журналисты во всем мире, лауреаты премии КЗЖ сообщали о новостях беспристрастно и объективно во благо своего общества, своей страны и мира», — заявил исполнительный директор CPJ Джоэл Саймон.

По его словам, журналисты понимали, что во время своей работы они столкнутся с сопротивлением «врагов истины», но единственное, чего они не предвидели, стал коронавирус. Он пояснил, что пандемия сделала их работу не только опаснее и сложнее, но и стала причиной для жестокого подавления свободы СМИ, так как власти авторитарных стран стали цензуровать нежелательные новости о вирусе под предлогом сохранения здоровья населения.

Также комитет удостоил награды имени Гвен Ифилл адвоката Амаль Клуни — жену актера и режиссера Джорджа Клуни. Эта премия присуждается ежегодно за исключительную и продолжительную приверженность свободе прессы. Амаль Клуни «представляла бесстрашных репортеров по всему миру», отмечает CPJ, в том числе журналистов из агентства Reuters Ва Лоне и Кьяу Со Оо, которые были осуждены в Мьянме за разглашение гостайны во время расследования убийств мусульман-рохинджа.

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Политика
Светлана Прокопьева

Журналистку из Пскова Светлану Прокопьеву 6 июля приговорили к штрафу 500 тыс. руб. по обвинению в «оправдании терроризма» (ст. 205.2 УК). Прокурор просил для нее шесть лет лишения свободы.

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Расследование в отношении журналистки началось после того, как в ноябре 2018 года в рамках своей авторской программы на радио «Эхо Москвы в Пскове» она высказалась о возможных причинах самоподрыва подростка на входе в здание управления ФСБ в Архангельске. В феврале 2019 года журналистка стала подозреваемой по делу об оправдании терроризма, а в сентябре того же года ей предъявили официальное обвинение.

Международная неправительственная организация Комитет защиты журналистов базируется в Нью-Йорке и занимается защитой прав журналистов. CPJ собирает информацию о репрессиях и убийствах журналистов по всему миру.

Теги: суд, цензура, журналистика
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