Кремль отреагировал на приговор журналистке Прокопьевой

Светлана Прокопьева (Фото: Светлана Прокопьева / Facebook)

Кремль не будет комментировать решение суда по делу журналистки Светланы Прокопьевой, которую приговорили к штрафу в 500 тыс. руб. по делу об «оправдании терроризма». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.

«Поскольку вопрос связан с оценкой судебного решения, я не буду на него отвечать, это было бы некорректно. Как вы знаете, мы никогда не комментируем судебные решения», — заявил Песков.

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