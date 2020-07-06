Политика , 06 июл, 13:16
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Кремль отреагировал на приговор журналистке Прокопьевой
Светлана Прокопьева
Кремль не будет комментировать решение суда по делу журналистки Светланы Прокопьевой, которую приговорили к штрафу в 500 тыс. руб. по делу об «оправдании терроризма». Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.
«Поскольку вопрос связан с оценкой судебного решения, я не буду на него отвечать, это было бы некорректно. Как вы знаете, мы никогда не комментируем судебные решения», — заявил Песков.
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