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РПЦ увидела «нравственное оправдание» для повышения налогов

Эта мера поможет преодолеть имущественное расслоение, которое является одним из серьезнейших вызовов государству и обществу, полагают в РПЦ. Ранее Владимир Путин объявил о повышении ставки НДФЛ для доходов свыше 5 млн руб. в год
Фото: Николай Титов / Global Look Press
Фото: Николай Титов / Global Look Press

Увеличение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для людей, зарабатывающих более 5 млн руб. в год, «нравственно оправданно», полагает председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, зарабатывающих более 5 млн руб. в год, поможет преодолеть имущественное расслоение. Такая мера нравственно оправданна, ее можно только приветствовать», — отметил Легойда.

Он также напомнил, что церковь неоднократно определяла преодоление разрыва между богатыми и бедными как «один из серьезнейших вызовов государству и обществу».

Путин объявил о новой ставке НДФЛ и повторных выплатах на детей
Экономика
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В подтверждение своим словам Легойда привел цитату из интервью, которое патриарх Кирилл дал телеканалу «Россия 1» в 2018 году. В нем патриарх говорил, что чем больше разрыв в доходах между слоями населения, тем больше в обществе накапливается негативной энергии и критики. «Поэтому эта тема имеет политическое, социальное и духовное измерения, и это, конечно, вызов для власти, законодательной и исполнительной», — подчеркивал Кирилл.

При этом Владимир Легойда в своем посте отметил, что многие состоятельные люди уже давно жертвуют более 15% своих личных доходов на нужды неимущих, в том числе поддерживая социальные проекты РПЦ.

С инициативой о повышении ставки НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает более 5 млн руб. в год, выступил накануне президент Владимир Путин. До этого ставка для всех была едина — 13%. Президент подчеркнул, что повышенной ставкой будут облагаться годовые доходы, превышающие 5 млн руб. (такой заработок соответствует зарплате 416,7 тыс. руб. в месяц).

Деньги, поступившие в бюджет от повышения налоговой ставки, пойдут на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями, на закупку лекарств, техники и средств реабилитации, а также на проведение операций.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Владимир Легойда, НДФЛ, Владимир Путин
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