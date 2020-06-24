РПЦ увидела «нравственное оправдание» для повышения налогов

Эта мера поможет преодолеть имущественное расслоение, которое является одним из серьезнейших вызовов государству и обществу, полагают в РПЦ. Ранее Владимир Путин объявил о повышении ставки НДФЛ для доходов свыше 5 млн руб. в год

Фото: Николай Титов / Global Look Press

Увеличение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для людей, зарабатывающих более 5 млн руб. в год, «нравственно оправданно», полагает председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, зарабатывающих более 5 млн руб. в год, поможет преодолеть имущественное расслоение. Такая мера нравственно оправданна, ее можно только приветствовать», — отметил Легойда.

Он также напомнил, что церковь неоднократно определяла преодоление разрыва между богатыми и бедными как «один из серьезнейших вызовов государству и обществу».

В подтверждение своим словам Легойда привел цитату из интервью, которое патриарх Кирилл дал телеканалу «Россия 1» в 2018 году. В нем патриарх говорил, что чем больше разрыв в доходах между слоями населения, тем больше в обществе накапливается негативной энергии и критики. «Поэтому эта тема имеет политическое, социальное и духовное измерения, и это, конечно, вызов для власти, законодательной и исполнительной», — подчеркивал Кирилл.