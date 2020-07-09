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В «Открытой России» сообщили об обыске в офисе организации

Вслед за обысками у сотрудников организации силовики пришли в ее офис
Фото: openrussia_team / Twitter
Фото: openrussia_team / Twitter

Силовики начали обыск в офисе «Открытой России», сообщили РБК в пресс-службе организации.

«В офисе «Открытки» начался обыск. Андрей Пивоваров (исполнительный директор организации. — РБК) и Мария Кузнецова (координатор. — РБК) там», — сообщили РБК в пресс-службе «Открытой России».

Ранее Следственный комитет начал обыски у координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик, шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова и муниципального депутата Юлии Галяминой.

Как ранее сообщил РБК координатор общественной организации Дмитрий Заир-Бек, исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали возле офиса. Председатель «Открытой России» Анастасия Буракова пояснила, что формальным поводом обысков у Усмановой, Горелик и Простакова является дело ЮКОСа 2003 года. Сама Буракова считает, что мероприятия связаны с подачей заявки на митинг 15 июля против принятых поправок в Конституцию.

РБК направил запрос в Следственный комитет.

Еще один обыск прошел в редакции издания «МБХ медиа». К зданию редакции приехали главный редактор «МБХ медиа» Вероника Куцылло и адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин. В разговоре с РБК Бадамшин подтвердил факт проведения обыска. Крое того, к офису редакции привезли шеф-редактора издания Сергея Простакова, у которого ранее прошел обыск.

«МБХ медиа» сообщило об обысках в офисе редакции
Общество
Фото: Следственный комитет

Общественная организация «Открытая Россия» была создана по инициативе бывшего владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского в 2001 году. С тех пор несколько раз меняла свою организационно-правовую форму. С 2014 года организация существовала в виде общественного движения, до апреля 2017 года его возглавлял сам Ходорковский.

В апреле 2017 года Генеральная прокуратура признала нежелательными на территории России зарегистрированную в Великобритании организацию «Открытая Россия» и общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Великобритания). По мнению ведомства, эти организации осуществляли на территории России «специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными».

Тогда в «Открытой России» пояснили, что речь идет о британских организациях, к которым российское движение не имеет отношения.

Авторы: Владислав Гордеев, Екатерина Костина, Маргарита Алехина
Теги: обыск, «Открытая Россия», Михаил Ходорковский
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