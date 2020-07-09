В «Открытой России» сообщили об обыске в офисе организации
Силовики начали обыск в офисе «Открытой России», сообщили РБК в пресс-службе организации.
«В офисе «Открытки» начался обыск. Андрей Пивоваров (исполнительный директор организации. — РБК) и Мария Кузнецова (координатор. — РБК) там», — сообщили РБК в пресс-службе «Открытой России».
Ранее Следственный комитет начал обыски у координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик, шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова и муниципального депутата Юлии Галяминой.
Как ранее сообщил РБК координатор общественной организации Дмитрий Заир-Бек, исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали возле офиса. Председатель «Открытой России» Анастасия Буракова пояснила, что формальным поводом обысков у Усмановой, Горелик и Простакова является дело ЮКОСа 2003 года. Сама Буракова считает, что мероприятия связаны с подачей заявки на митинг 15 июля против принятых поправок в Конституцию.
РБК направил запрос в Следственный комитет.