В «Открытой России» сообщили об обыске в офисе организации

Еще один обыск прошел в редакции издания «МБХ медиа». К зданию редакции приехали главный редактор «МБХ медиа» Вероника Куцылло и адвокат «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин. В разговоре с РБК Бадамшин подтвердил факт проведения обыска. Крое того, к офису редакции привезли шеф-редактора издания Сергея Простакова, у которого ранее прошел обыск.

Общественная организация «Открытая Россия» была создана по инициативе бывшего владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского в 2001 году. С тех пор несколько раз меняла свою организационно-правовую форму. С 2014 года организация существовала в виде общественного движения, до апреля 2017 года его возглавлял сам Ходорковский.

В апреле 2017 года Генеральная прокуратура признала нежелательными на территории России зарегистрированную в Великобритании организацию «Открытая Россия» и общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Великобритания). По мнению ведомства, эти организации осуществляли на территории России «специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными».

Тогда в «Открытой России» пояснили, что речь идет о британских организациях, к которым российское движение не имеет отношения.