Общество , 07 июл, 23:02
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ФСБ сообщила о задержании вербовщиков боевиков в Калининградской области
В Калининградской области сотрудники ФСБ задержали вербовщиков запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад». Об этом, как передает ТАСС сообщила представитель УФСБ России по региону Екатерина Исправникова.
«Установлены четверо граждан Центрально-Азиатского региона, которые осуществляли вербовку и идеологическую подготовку трудовых мигрантов, которые прибывали (в область) из регионов Центральной Азии, для последующей их переправки в зону боевых действий», — сообщила она.
В ходе обысков у них обнаружили экстремистскую литературу, флаги и атрибутику террористической группировки.
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