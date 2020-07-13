Иммунолог назвал категории людей с наименьшим риском заболеть COVID-19

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Риск заболеть коронавирусной инфекцией ниже для людей с сильным врожденным иммунитетом и тех, кто успел переболеть обычной простудой. Об этом заявил врач-иммунолог Николай Крючков, передает «Комсомольская правда».

Обладатели сильного врожденного иммунитета, по его словам, не заразятся коронавирусом, так как защитная реакция их организма остановит вредоносные бактерии еще на уровне дыхательных путей. Симптомов в этом случае не будет, однако и иммунитета к коронавирусу, скорее всего, не возникнет», уточнил врач.

У людей, переболевших сезонными коронавирусами заболеваниями, могут сохраниться сильные антитела, которые вовремя распознают фрагменты SARS-CoV-2. «Этого хватает, чтобы организм поборол инфекцию быстрее», — заявил Крючков.

По мнению эксперта, от нового коронавируса более защищены те, у кого сильный организм, не склонный к тромбозам и «неадекватным иммунным реакциям». Они могут заболеть коронавирусной инфекцией, но перенесут ее в легкой форме или даже бессимптомно. «Например, покашлял один — три дня и все», — указал Крючков. При этом у таких зараженных останется иммунитет к коронавирусу.