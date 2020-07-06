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Пандемия коронавируса ,  
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Вирусологи оценили вероятность существования COVID-19 в «спящем» режиме

Фото: Thomas Lohnes / Getty Images
Фото: Thomas Lohnes / Getty Images

Предположение о том, что SARS-CoV-2 существовал в «спящем» режиме до пандемии, маловероятно. Об этом заявили опрошенные РБК вирусологи.

То, что SARS-CoV-2 был в природе в течение длительного времени, полностью исключить нельзя, но те исследования, которые с ним проводились, указывают на его сравнительно недавнее происхождение, считает вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.

«Это, скорее всего, конечно, новый вариант, а не вирус, который затянулся с тех пор. Здесь, по-видимому, есть самостоятельное происхождение этого вируса. Много лет находиться в некой латентной фазе, а потом вдруг выйти, — такая гипотеза, конечно, возможна, но она маловероятна. Мы видим, что он [SARS-CoV-2] имеет происхождение от коронавируса летучих мышей. Это видно и ясно», — считает он.

Альтштейн напомнил, что SARS-CoV был достаточно патогенным, «он убивал порядка 10% зараженных, но у него были трудности с распространением, поэтому он и исчез».

Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов считает данную теорию невозможной.

«Это какие-то странные придумки на счет того, что он был здесь, но активировался. Тогда бы у нас было довольно много людей с антителами, и он бы тогда активировался везде, а мы видим нормальный эпидемиологический процесс. Вот он появился в Китае, вот в Китае его задушили, но он за это время успел проскочить в Америку и в Европу. Вот он из Европы пришел к нам, ну и так далее. Если бы он где-то был уже распространившийся и потом вдруг активировался, мы бы увидели другой эпидемиологический процесс», — пояснил он.

Теорию о том, что до начала пандемии коронавирус SARS-CoV-2 был в «спящем» состоянии и активизировался при сочетании природных обстоятельств, высказал старший сотрудник Центра доказательной медицины Оксфордского университета (Centre for Evidence-based Medicine, CEMB) Том Джефферсон.

«Я думаю, что вирус уже был здесь. Говоря «здесь», я имею в виду повсюду. Вероятно, мы наблюдаем «спящий» вирус, который активировался под воздействием природных условий», — сказал ученый. По его мнению, провоцировать активность вируса помимо природных условий может скученность населения.

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Источник: JHU
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Теги: коронавирус, COVID-19, новости, ученые
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