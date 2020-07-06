Вирусологи оценили вероятность существования COVID-19 в «спящем» режиме

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Предположение о том, что SARS-CoV-2 существовал в «спящем» режиме до пандемии, маловероятно. Об этом заявили опрошенные РБК вирусологи.

То, что SARS-CoV-2 был в природе в течение длительного времени, полностью исключить нельзя, но те исследования, которые с ним проводились, указывают на его сравнительно недавнее происхождение, считает вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.

«Это, скорее всего, конечно, новый вариант, а не вирус, который затянулся с тех пор. Здесь, по-видимому, есть самостоятельное происхождение этого вируса. Много лет находиться в некой латентной фазе, а потом вдруг выйти, — такая гипотеза, конечно, возможна, но она маловероятна. Мы видим, что он [SARS-CoV-2] имеет происхождение от коронавируса летучих мышей. Это видно и ясно», — считает он.

Альтштейн напомнил, что SARS-CoV был достаточно патогенным, «он убивал порядка 10% зараженных, но у него были трудности с распространением, поэтому он и исчез».

Ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов считает данную теорию невозможной.