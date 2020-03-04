Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 66,44 (+0,12) Quote, 03 мар, 12:22
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 73,94 (+0,52) Quote, 03 мар, 12:22
Эксперты назвали наименее уязвимую для коронавируса категорию людей Общество, 06:00 Число вылечившихся от коронавируса в Китае достигло почти 50 тыс. человек Общество, 05:21 При взрыве на химическом заводе в Южной Корее пострадал 31 человек Общество, 05:16 Бизнес впервые выиграл в суде у Фонда защиты вкладчиков Крыма Экономика, 05:00 Всемирный банк выделит $12 млрд на борьбу с коронавирусом Финансы, 04:41 Торнадо в американском штате Теннесси унес жизни 25 человек Общество, 04:10 В России решили оснащать автомобили датчиками оповещения о нарушении ПДД Общество, 03:54 Главы Минобороны США и Эстонии обсудили исходящую от России «угрозу» Политика, 03:53 ВОЗ назвала необходимое месячное число масок для борьбы с коронавирусом Общество, 03:26 АФК «Система» и партнеры вложили $41 млн в создателя ПО для беспилотников Бизнес, 03:01 Турция планирует разместить дополнительные системы ПВО в Сирии Политика, 02:49 Число заболевших коронавирусом за пределами КНР превысило 10 тыс. человек Общество, 02:39 В посольстве назвали сроки карантина российской велокоманды в ОАЭ Общество, 02:11 На Украине 18 школьников отравились газом Общество, 01:49
Вирус из Китая ,  
0 

Эксперты назвали наименее уязвимую для коронавируса категорию людей

Меньше всего заражению китайским коронавирусом 2019-nCoV подвержены дети и подростки. Об этом свидетельствуют результаты исследований зарубежных и российских ученых, пишут «Известия».

По данным китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, на долю детей и подростков (до 19 лет) приходится в общей сложности всего 2% от числа заболевших.

Российские эксперты также подтверждают, что дети менее подвержены заражению коронавирусом, хотя при других патогенах они находятся в зоне риска. По словам директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александра Лукашева, дети действительно менее уязвимы для 2019-nCoV.

Подростки реже заболевают из-за особенностей своей иммунной системы, а основную группу риска составляют люди старше 60 лет, которые более подвержены другим заболеваниям.

По мнению директора Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Марии Ведунова, иммунитет человека с возрастом ослабевает, а наличие хронических заболеваний (свойственных для людей старшего возраста) вызывает развитие осложнений на фоне вирусных инфекций.

Заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал, что человек сложнее переносит любые болезни с возрастом. В случае с сезонным гриппом взрослым легче с ним справляться из-за выработанного иммунного ответа, дети же наоборот более подвержены этой болезни. Но коронавирус 2019-nCoV является новой инфекцией, к которой не подготовлен иммуннитет взрослых людей.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что смертность от китайского коронавируса составляет 3,4%. По словам директора ВОЗ Тедроса Гебреиесуса, этот показатель на 2,4 п.п. выше, чем смертность от сезонного гриппа, которая составляет 1%.

Теги: коронавирус, дети, подростки
Материалы по теме
ВОЗ назвала необходимое месячное число масок для борьбы с коронавирусом
Общество
Число вылечившихся от коронавируса в Китае достигло почти 50 тыс. человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter