Эксперты назвали наименее уязвимую для коронавируса категорию людей

Меньше всего заражению китайским коронавирусом 2019-nCoV подвержены дети и подростки. Об этом свидетельствуют результаты исследований зарубежных и российских ученых, пишут «Известия».

По данным китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, на долю детей и подростков (до 19 лет) приходится в общей сложности всего 2% от числа заболевших.

Российские эксперты также подтверждают, что дети менее подвержены заражению коронавирусом, хотя при других патогенах они находятся в зоне риска. По словам директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александра Лукашева, дети действительно менее уязвимы для 2019-nCoV.

Подростки реже заболевают из-за особенностей своей иммунной системы, а основную группу риска составляют люди старше 60 лет, которые более подвержены другим заболеваниям.

По мнению директора Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Марии Ведунова, иммунитет человека с возрастом ослабевает, а наличие хронических заболеваний (свойственных для людей старшего возраста) вызывает развитие осложнений на фоне вирусных инфекций.