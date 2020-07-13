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Избирком Польши сообщил о лидерстве Дуды на президентских выборах

Анджей Дуда
Анджей Дуда (Фото: Omar Marques / Getty Images)

Баллотирующийся на второй срок действующий президент Польши Анджей Дуда лидирует во втором туре выборов главы государства по итогам обработки 99,97% бюллетеней. Об этом сообщил глава Государственной избирательной комиссии Сильвестр Марчиняк, передает польское издание Polityka.

За Дуду проголосовали 51,21% избирателей. Его конкурент, мэр Варшавы Рафал Тшасковский набрал 48,79% голосов. По данным избирательной комиссии, явка составила 68,12%.

Марчиняк отметил, что пока в комиссию не поступило девять протоколов, в том числе с участков в Бельгии и Великобритании. Официальные результаты выборов будут объявлены 14 июля.

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Анджей Дуда

Первый тур президентских выборов в Польше должен был состояться 10 мая, однако его перенесли на 28 июня из-за пандемии коронавируса. В первом туре за Дуду проголосовали 43,50% избирателей, за Тшасковского — 30,46%. Еще один кандидат, журналист и телеведущий Шимон Холовня получил 13,87%, а остальные заручились поддержкой менее 10% избирателей.

Так как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов, был назначен второй тур выборов. Голосование состоялось 12 июля.

Теги: Польша, Дуда, президентские выборы
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