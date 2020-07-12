Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 71,23 (+0,35) Инвестиции, 10 июл, 13:12
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 80,27 (-0,14) Инвестиции, 10 июл, 13:12
На Урале умер первым нашедший палатку группы Дятлова турист Общество, 08:39 Ричард Ньютон — РБК Pro: «Нельзя стать цифровым, просто запустив сайт» Pro, 08:00 В Польше стартовал второй тур выборов президента Политика, 08:00 Синоптики предупредили о прохождении холодного фронта через Москву Общество, 07:57 Ученые завершили испытания российской вакцины от COVID-19 Общество, 07:21 Петр Ян стал вторым российским чемпионом UFC после Нурмагомедова Спорт, 07:06 СМИ узнали о бежавшем из Китая для разоблачения правды о COVID вирусологе Общество, 06:52 В Иркутске загорелась крыша многоэтажного жилого дома Общество, 06:51 Запуск «Союза» с космодрома Куру перенесли на октябрь Технологии и медиа, 06:24 Муслим Салихов победил дос Сантоса на турнире UFC 251 Спорт, 05:44 Онищенко назвал самую безопасную страну для путешествий во время пандемии Общество, 05:23 В Техасе неизвестный застрелил двух полицейских Общество, 05:06 Россияне Гришин и Богатов проиграли свои дебютные бои в UFC Спорт, 05:01 В Иране уточнили причину крушения украинского Boeing Общество, 04:25
Политика ,  
0 

В Польше стартовал второй тур выборов президента

Во втором туре участвуют действующий президент Анджей Дуда и мэр Варшавы от оппозиционной партии Рафал Тшасковский. Накануне голосования у них были почти равные шансы на победу
Фото: Jakub Wlodek / Agencja Gazeta / Reuters
Фото: Jakub Wlodek / Agencja Gazeta / Reuters

Для победы во втором туре кандидату нужно получить больше голосов, чем его сопернику. В первом туре, состоявшемся 28 июня, ни один из кандидатов не смог набрать более 50%: Анджей Дуда тогда получил 43,50%, Рафал Тшасковский — 30,46% голосов избирателей. На первом туру выборов была отмечена высокая явка — 64,5%.

Накануне второго тура за действующего президента, бывшего члена правящей консервативной партии «Право и справедливость» и ее сторонника Анджея Дуду были готовы проголосовать 45,9%. Его соперника, члена оппозиционной партии «Гражданская платформа» и мэра столицы Рафала Тшасковского — 46,4%. Еще 7,7% избирателей со своим выбором не определились. Такие результаты показало исследование компании Kantar, проведенное 8–9 июля.

Между первым и вторым туром должны были пройти дебаты кандидатов, однако они не смогли договориться о совместном участии, поэтому отвечали на вопросы в разных студиях: президент Дуда на национальном телевидении, мэр Тшасковский на частном телеканале. За две недели соперники не стали менять основные тезисы своих кампаний. Проевропейский Тшасковский после первого тура предложил полякам выбирать между «открытой Польшей» и той, что «ищет врагов». Себя он называет кандидатом перемен, которых хочет 58% общества (столько получил в первом туре он и другие оппозиционные кандидаты).

Во время дебатов Тшасковский обещал наложить вето на законы, которые принимались Дудой без одобрения парламента, а также на те, что противоречат европейскому плану борьбы с потеплением климата. Дуда продолжил отстаивать консервативные ценности: 6 июля он предложил внести в Конституцию поправку, которая запрещала бы однополым парам усыновлять детей. Тема прав ЛГБТ-сообщества также стала одной из самых актуальных во время кампании 2020 года: в то время как Дуда назвал права ЛГБТ-сообщества «идеологией» более опасной, чем коммунизм, его оппонент Рафал Тшасковский придерживается менее радикальных взглядов.

В Польше пройдут отложенные из-за пандемии выборы президента
Политика
Предвыборные плакаты кандидатов в президенты Рафала Тшасковского и Анджея Дуды

Исход голосования будет зависеть от голосов тех, кто голосовал в первом туре за других кандидатов, и от неопределившихся. После первого тура в поддержку оппозиционера высказались непартийный кандидат Шимон Холовня и кандидат от левых Роберт Бедронь, которые в сумме в первом туре заручились поддержкой 16% проголосовавших. Эксперт по странам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский предполагает, что часть аудитории, проголосовавшей в первом туре за других оппозиционных кандидатов, голосовать в этот раз не будет. «Тшасковский сохраняет шансы стать следующим президентом Польши, хотя уверенно прогнозировать это невозможно. Статистика показывает, что второй тур редко бывает удачным для действующего лидера», — обратил внимание эксперт в беседе с РБК.

Автор: Ксения Сигаева
Теги: Польша, выборы, президент
Материалы по теме
Действующий президент Польши не смог выиграть выборы с первого раза
Политика
Польша вернула «Газпрому» лишние $90 млн
Бизнес
Трамп и Дуда подтвердили подготовку договора о проекте АЭС в Польше
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter