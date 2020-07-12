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Политика ,  
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Экзитпол показал победу Дуды на выборах президента Польши с отрывом 0,8%

Анджей Дуда
Анджей Дуда (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Действующий президент Польши Анджей Дуда побеждает во втором туре президентских выборов, набрав 50,4%, свидетельствуют данные экзитпола компании Ipsos, сообщает издание Polityka.

По результатам опросов на выходе с избирательных участков, Дуда набрал 50,4% голосов. За ним с минимальным отрывом идет кандидат от оппозиционной партии «Гражданская платформа», мэр Варшавы Рафал Тшасковский — он набирает 49,6% голосов. При этом Ipsos подчеркивает, что небольшая разница в количестве голосов пока не позволяет окончательно определить победителя выборов. Более точные результаты опроса станут известны ближе к полуночи 12 июля по местному времени (01:00 мск).

Оба кандидата, уже, тем не менее, выразили уверенность в своей победе, передает Polityka. Дуда отметил явку на выборах, которая составила 70%, назвав ее «удивительной» и подчеркнул, что победа при такой явке — невероятная новость.

В свою очередь Тшасковский заявил, что «абсолютно уверен» в своей победе.

Материал дополняется.

Авторы: Гаяна Демурина, Мария Лисицына
Теги: Польша, Анджей Дуда, выборы, экзитпол
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