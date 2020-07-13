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Общество ,  
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Счетная палата выявила нарушения в работе Росприроднадзора и Росгидромета

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Счетная палата выявила ряд нарушений при исполнении бюджетов Росгидрометом и Росприроднадзором в 2019 году. Об этом сообщается на сайте контрольного ведомства.

По данным Счетной палаты, Росприроднадзор не смог довести до запланированного показателя доходы по экологическому сбору. «Как и в предыдущие годы, доходы от экологического сбора не превысили 3 млрд руб. В 2019 году они поступили в сумме 2,47 млрд руб. Мы видим недовыполнение на 12%», — сообщил аудитор Счетной палаты Михаил Мень.

В Счетной палате посчитали, что такое «хроническое» недовыполнение плана по этому виду доходов связано с недостатками информационной системы учета отходов от использования товаров: в ней нет полного списка организаций, которые должны быть плательщиками экологического сбора.

По словам Меня, экологический сбор является одним из основных источников финансирования реформы обращения с твердыми коммунальными отходами.

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Бизнес
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Что касается Росгидромета, по данным Счетной палаты, он не достиг в 2019 году плановых значений по трем из 22 показателей госпрограммы «Охрана окружающей среды». Это произошло из-за сокращения бюджетных ассигнований на закупку оборудования, а также из-за неукомплектованности штата.

Кроме того, проверка выявила нарушения при расходовании бюджетных средств. Роcприроднадзор потратил 142 млн руб. «на модернизацию единой государственной информационной системы учета отходов от использования товаров без внесения изменений в правила ее создания». В результате выполненные работы могут не соответствовать требованиям нормативных документов.

В свою очередь Росгидромет неэффективно использовал 1,2 млн руб. Ведомство направило эти средства на оплату юридических услуг. При этом юридическим сопровождением деятельности в службе занимается Управление делопроизводства, правового обеспечения и кадров. Также Росгидромет за короткий срок провел десять одинаковых закупок у единственного поставщика, что может говорить о нарушении закона «О защите конкуренции».

Глава Росприроднадзора предложила повысить штрафы за вред экологии
Бизнес
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Экологический сбор уплачивается производителями и импортерами товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств. Это делается в том случае, если компании самостоятельно не утилизируют эти товары либо не справляются с утилизацией в размере установленных норм.

В феврале Счетная палата раскрыла план приоритетных проверок в 2020 году. Как сообщали в ведомстве, проверки будут проводиться исходя из проблемных областей или нуждающихся в подтверждении гипотез. В частности, аудиторы проверят эффективность льгот для топливно-энергетического комплекса (ТЭК), борьбу с ВИЧ и доступность лекарств.

Теги: Счетная палата, Росприроднадзор, Росгидромет
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