Счетная палата выявила нарушения в работе Росприроднадзора и Росгидромета

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Счетная палата выявила ряд нарушений при исполнении бюджетов Росгидрометом и Росприроднадзором в 2019 году. Об этом сообщается на сайте контрольного ведомства.

По данным Счетной палаты, Росприроднадзор не смог довести до запланированного показателя доходы по экологическому сбору. «Как и в предыдущие годы, доходы от экологического сбора не превысили 3 млрд руб. В 2019 году они поступили в сумме 2,47 млрд руб. Мы видим недовыполнение на 12%», — сообщил аудитор Счетной палаты Михаил Мень.

В Счетной палате посчитали, что такое «хроническое» недовыполнение плана по этому виду доходов связано с недостатками информационной системы учета отходов от использования товаров: в ней нет полного списка организаций, которые должны быть плательщиками экологического сбора.

По словам Меня, экологический сбор является одним из основных источников финансирования реформы обращения с твердыми коммунальными отходами.