В США суд отменил первую за 17 лет смертную казнь в федеральной тюрьме

Суд впервые за 17 лет отменил смертную казнь в отношении 47-летнего Дэниела Льюиса Ли, отбывающего наказание в федеральной тюрьме Терр-Хоут (штат Индиана) за убийство семьи. Соответствующее распоряжение вынесла судья окружного суда США по южному округу Индианы Джейн Магнус-Стинсон, передает Associated Press.

Иск с требованием приостановить казнь подали родственники погибших. По их словам, администрация тюрьмы в Индиане, по их словам, не создала безопасных условий для их присутствия на вынесении приговора. В частности, родственники погибших сослались на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.

Согласно решению судьи, казнь приостановлена до тех пор, пока власти не обеспечат безопасные условия для присутствия семьи

Год назад генеральный прокурор США Уильям Барр сообщил, что федеральные власти возобновят казни преступников, поскольку чувствуют свое обязательство утешить семьи жертв.

Дэниел Льюис Ли, являясь участником расисткой группировки, в 1996 году убил семью из трех человек, включая 8-летнюю девочку. В 1999 году присяжные приговорили его к смертной казни.

Как отмечает агентство, на следующей неделе планируется провести еще две казни: в отношении Уэсли Айра Парки, который изнасиловал и убил 16-летнюю девушку, а также в отношении Дастин Ли Хонкена, который убил пять человек в Айове, включая двоих детей.

В августе планируется казнить Кита Дуэйна Нельсона, который похитил, изнасиловал и убил 10-летнюю девочку.