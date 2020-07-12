В Германии начались поиски разоружившего полицейских мужчины с луком

Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press

В районе города Оппенау немецкой земли Баден-Вюртемберг полиция со спецназом и вертолетами ищет 31-летнего мужчину с луком, который ранее отобрал оружие у обнаруживших его полицейских и сбежал. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt.

Как отмечает издание, в местную полицию поступило сообщение о подозрительном человеке. Когда полицейские прибыли на место, они обнаружили, что подозреваемый вооружен луком, стрелами, ножом и пистолетом. До сих пор не установлено, как именно, но мужчина смог отобрать у правоохранителей их оружие и сбежать в лес.

Полиция перекрыла улицы в округе Оппенау и просит жителей оставаться дома. Она предупреждает, что невозможно точно оценить психологическое состояние мужчины и его опасность для окружающих.

Ранее у этого человека уже были проблемы с законом и конфликты с полицией, в том числе из-за нарушения немецкого законодательства об оружии. Die Welt передает, что подозреваемый не имеет постоянного места жительства.