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Общество ,  
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В Анапе полицейские застрелили подозреваемого в ограблении банка

Полиция застрелила при задержании мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на банк в поселке Сукко под Анапой. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным полиции, инцидент произошел 11 июня. Вооруженный пистолетом мужчина пытался ограбить офис одного из финансовых учреждений. Полицейские получили информацию о том, что подозреваемый может находиться в лесном массиве в районе поселка.

При попытке задержания подозреваемый попытался скрыться, а потом напасть с ножом на полицейских. Полицейские потребовали, чтобы мужчина бросил нож, однако он не реагировал на просьбы правоохранителей.

«В соответствии с законом «О полиции» было произведено два предупредительных выстрела в воздух, но фигурант свои противоправные действия не прекратил», — пояснили в ведомстве.

В результате полицейские ранили подозреваемого. Мужчине вызвали скорую помощь, однако от полученных ранений он скончался.

У погибшего полицейские обнаружили ножны и предмет, похожий на пистолет Макарова. Как установила полиция, погибшим оказался ранее не судимый житель Иркутской области 1974 года рождения.

Дело по факту случившегося было передано в следственные органы.

Теги: Анапа, банк, полицейские, ограбление, новости
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