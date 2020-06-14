В Анапе полицейские застрелили подозреваемого в ограблении банка

Полиция застрелила при задержании мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на банк в поселке Сукко под Анапой. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным полиции, инцидент произошел 11 июня. Вооруженный пистолетом мужчина пытался ограбить офис одного из финансовых учреждений. Полицейские получили информацию о том, что подозреваемый может находиться в лесном массиве в районе поселка.

При попытке задержания подозреваемый попытался скрыться, а потом напасть с ножом на полицейских. Полицейские потребовали, чтобы мужчина бросил нож, однако он не реагировал на просьбы правоохранителей.

«В соответствии с законом «О полиции» было произведено два предупредительных выстрела в воздух, но фигурант свои противоправные действия не прекратил», — пояснили в ведомстве.

В результате полицейские ранили подозреваемого. Мужчине вызвали скорую помощь, однако от полученных ранений он скончался.