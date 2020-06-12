В Калифорнии застрелили ранившего полицейских мужчину

В городе Пасо-Роблес, штат Калифорния, полиция застрелила злоумышленника, ранее напавшего на местных жителей и ранившего четверых полицейских. Об этом сообщает NBC.

Полиция опознала стрелка как Мейсона Джеймса Лиру, 26-летнего мужчину из калифорнийского города Монтерей. В среду 10 июня он начал стрелять около офиса полиции в Пасо-Роблес. После этого, по словам шерифа округа Яна Паркинсона, Мейсон остался в засаде и дождался двух прибывших заместителей шерифа. Один из офицеров получил ранение в голову, сейчас он госпитализирован и перенес операцию, другой сотрудник не пострадал. После нападения стрелок скрылся.

Позже Мейсон несколько раз открывал огонь по разыскивающим его офицерам. Так, когда 11 июня полиция окружила его около реки, мужчина ранил двух правоохранителей, они получили неопасные для жизни травмы.

Кроме того, был найден мертвым бездомный на вокзале Пасо-Роблес, его застрелили с близкого расстояния в голову. Баллистическая экспертиза полиции доказала, что убийство совершил Мейсон.