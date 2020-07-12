Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июля
USD ЦБ: 71,23 (+0,35) Инвестиции, 10 июл, 13:12
Курс евро на 11 июля
EUR ЦБ: 80,27 (-0,14) Инвестиции, 10 июл, 13:12
Звезда Болливуда заразилась коронавирусом Общество, 20:09 ВОЗ сообщила о новом рекорде по суточной заболеваемости COVID-19 Общество, 19:48 СМИ сообщили о задержании четырех человек на акции в поддержку Фургала Общество, 19:46 Насколько ваша компания готова к эпохе перемен. Тест 19:44 Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России Общество, 19:37 Вучич заявил о возобновлении диалога Сербии с Косово Политика, 19:07 «Локомотив» ушел от поражения в матче чемпионата России с «Уфой» Спорт, 18:35 Что произошло за выходные. Главные новости РБК Общество, 18:29 Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии «Формулы-1» Спорт, 18:18 На границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение Общество, 18:14 Бинджвотчинг, флексить и кринж: как понять молодежный сленг Совместный проект, 18:10 В Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой Общество, 18:00 Пресс-секретарь Фургала опровергла свое задержание Общество, 17:53 РФС заменил игру судье Лапочкину на чемпионате России Спорт, 17:33
Общество ,  
0 

Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России

Александр Сокуров
Александр Сокуров (Фото: Jeff Spicer / Getty Images)

Президент России Владимир Путин в курсе воровства среди богатых людей страны. Об этом заявил режиссер, член Совета по правам человека при президенте Александр Сокуров, передает 47news.

По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят». «Когда я однажды произнес одну известную фамилию, он (Путин) сказал: да, он вор. Напрямую он мне это сказал», — сообщил режиссер.

Режиссер Сокуров назвал закрытым вопрос об извинениях перед Кадыровым
Общество

Ранее президент России говорил, что в стране «уже нет олигархов». Он отмечал, что разница между современными российскими бизнесменами и олигархами 1990-х в том, что первые больше не могут влиять на политику России.

По оценкам Путина, в 1990-е олигархи могли напрямую влиять на решения государства по экономической, внутренней и внешней политике, в сфере безопасности. Сегодня, как считает президент, бизнесмены утратили такие возможности и могут только отстаивать свои позиции в «узком сегменте», например по вопросам цен на нефть и газ.

Теги: Владимир Путин, Александр Сокуров
Материалы по теме
Режиссер Сокуров назвал закрытым вопрос об извинениях перед Кадыровым
Общество
Сокуров отреагировал на претензии Кадырова из-за звания Героя России
Общество
Путин заявил об отсутствии олигархов в России
Политика
Читайте на РБК Pro
Джинсовая легенда Levi's возвращается после долгого забвения Джинсовая легенда Levi's возвращается после долгого забвения
Их рук дело: как уйти из найма в крафтовое производство Их рук дело: как уйти из найма в крафтовое производство
Фокус-сессия с топ-менеджерами «Делимобиля» и X5 Retail Group Фокус-сессия с топ-менеджерами «Делимобиля» и X5 Retail Group
Личная жизнь важнее работы: 8 тенденций в мотивации персонала Личная жизнь важнее работы: 8 тенденций в мотивации персонала
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter