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Вучич заявил о возобновлении диалога Сербии с Косово

Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Sven Hoppe / dpa / Global Look Press)

Лидер Республики Сербия Александр Вучич заявил, что диалог Сербии и Косово при посредничестве Евросоюза восстановлен после 20-месячного перерыва. Об этом политик написал в Instagram.

«Спонсируемый ЕС диалог продолжается через двадцать месяцев», — сообщил Вучич. По его словам, согласованы темы будущей встречи в Брюсселе, где 16 июля впервые за долгое время встретятся делегации обеих стран.

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Авдулла Хоти

Ранее президент США Дональд Трамп пригласил Вучича и премьер-министра Косово Авдуллу Хоти на переговоры в Белый дом, они должны были состоятся 27 июня. Однако за несколько дней до встречи Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге обвинила президента Косово Хашима Тачи в военных преступлениях 1998–1999 годов. Хоти заявил, что должен быть на родине, чтобы разобраться в ситуации, и отказался приезжать в Вашингтон.

Власти Косово объявили о независимости республики 17 февраля 2008 года. Ее признали большинство стран Евросоюза и более сотни стран — участниц ООН. Россия не признает независимость Косово и считает его частью Сербии.

Теги: Сербия, Косово, Александр Вучич
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