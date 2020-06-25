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Косово отказалось от участия в переговорах с Сербией в Вашингтоне

Лидеры Сербии и Косово должны были встретиться в Вашингтоне 27 июня. Накануне президенту Косово Хашиму Тачи предъявили обвинение в военных преступлениях в 1998–1999 годах, и он отказался от участия в переговорах
Авдулла Хоти
Авдулла Хоти (Фото: Laura Hasani / Reuters)

Премьер-министр Косово Авдулла Хоти отказался от участия в переговорах с руководством Сербии, которые должны были пройти в Вашингтоне. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Такое решение Хоти принял после того, как Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге предъявила обвинения президенту Косово Хашиму Тачи в военных преступлениях в 1998–1999 годах.

«В связи с развитием ситуации в Приштине в результате выдвинутых Специальной прокуратурой обвинений я вынужден вернуться в свою страну, чтобы разобраться с ситуацией. Я уже сообщил послу, [спецпредставителю президента США по переговорам Белграда и Приштины Ричарду] Гренеллу о том, что не смогу присутствовать на встрече 27 июня в Белом доме», — написал Хоти.

Как сообщил Гренелл, сам Тачи также отказался от участия в переговорах. «Президент Косово только что сообщил нам, что он отменил свою поездку в Вашингтон после заявления, сделанного специальной прокуратурой. Я уважаю его решение не участвовать в обсуждениях до тех пор, пока не будет урегулирована юридическая сторона этих обвинений», — написал он в своем Twitter.

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О том, что президент США Дональд Трамп пригласил Хоти и президента Сербии Александра Вучича встретиться в Белом доме, стало известно в середине июня.

Однако позднее Специальная прокуратура обвинила Тачи, а также экс-спикера парламента Косово Кадри Весели в совершении ряда военных преступлений и преступлений против человечности. В частности, им вменяются в вину похищения людей, убийства, пытки и преследования. Прокуратура утверждает, что Тачи, Весели и другие обвиняемые несут ответственность за убийство почти 100 человек. В их числе косовские албанцы, сербы, цыгане и представители других этнических групп, а также политические противники.

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Власти Косово объявили о независимости республики 17 февраля 2008 года. После этого Косово признали большинство стран Евросоюза и более сотни стран — участниц ООН. Противоположную позицию помимо Сербии заняли Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и некоторые другие государства.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Косово, Сербия, переговоры
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