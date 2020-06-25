Косово отказалось от участия в переговорах с Сербией в Вашингтоне
Премьер-министр Косово Авдулла Хоти отказался от участия в переговорах с руководством Сербии, которые должны были пройти в Вашингтоне. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Такое решение Хоти принял после того, как Специальная прокуратура международного суда по преступлениям в Косово (SPO) в Гааге предъявила обвинения президенту Косово Хашиму Тачи в военных преступлениях в 1998–1999 годах.
«В связи с развитием ситуации в Приштине в результате выдвинутых Специальной прокуратурой обвинений я вынужден вернуться в свою страну, чтобы разобраться с ситуацией. Я уже сообщил послу, [спецпредставителю президента США по переговорам Белграда и Приштины Ричарду] Гренеллу о том, что не смогу присутствовать на встрече 27 июня в Белом доме», — написал Хоти.
Как сообщил Гренелл, сам Тачи также отказался от участия в переговорах. «Президент Косово только что сообщил нам, что он отменил свою поездку в Вашингтон после заявления, сделанного специальной прокуратурой. Я уважаю его решение не участвовать в обсуждениях до тех пор, пока не будет урегулирована юридическая сторона этих обвинений», — написал он в своем Twitter.