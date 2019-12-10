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Политика ,  
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Посол России в Сербии назвал Косово «фейковым государством»
Российский дипломат напомнил о позиции Москвы, которая считает Косово частью Сербии и выступает за их примирение
Александр Боцан-Харченко (Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters)

Россия прикладывает все усилия для возобновления переговоров между Сербией и Косово, независимость которого Москва не признает. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, сообщает Bloomberg.

«Нет даже предварительных условий для конструктивного обмена мнениями или продолжения диалога», — сказал российский дипломат. Сербия, претендующая на вступление в ЕС, должна прежде наладить свои отношения с Косово. Однако переговоры между ними при посредничестве ЕС зашли в тупик.

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«Лучше подождать, укрепить доверие, решить некоторые небольшие, но важные проблемы в повседневной жизни и обеспечить продвижение шаг за шагом к политическим переговорам», — добавил Боцан-Харченко. Посол добавил, что Россия также хочет урегулирования отношений между Сербией и Косово, и не против планов Сербии вступить в ЕС.

В то же время он подтвердил позицию России, которая считает Косово частью Сербии. Боцан-Харченко также подверг критике решение Соединенных Штатов признать независимость Косово, заявив, что таким образом было создано «фейковое государство».

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Власти Чехии решили поднять вопрос об отмене признания Косово

Косово объявило о своей независимости от Сербии в 2008 году. Более 100 стран-членов ООН в итоге поддержали ее независимость, Россия не входит в их число.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Сербия, Косово
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