Посол России в Сербии назвал Косово «фейковым государством»

Российский дипломат напомнил о позиции Москвы, которая считает Косово частью Сербии и выступает за их примирение

Александр Боцан-Харченко (Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters)

Россия прикладывает все усилия для возобновления переговоров между Сербией и Косово, независимость которого Москва не признает. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, сообщает Bloomberg.

«Нет даже предварительных условий для конструктивного обмена мнениями или продолжения диалога», — сказал российский дипломат. Сербия, претендующая на вступление в ЕС, должна прежде наладить свои отношения с Косово. Однако переговоры между ними при посредничестве ЕС зашли в тупик.

«Лучше подождать, укрепить доверие, решить некоторые небольшие, но важные проблемы в повседневной жизни и обеспечить продвижение шаг за шагом к политическим переговорам», — добавил Боцан-Харченко. Посол добавил, что Россия также хочет урегулирования отношений между Сербией и Косово, и не против планов Сербии вступить в ЕС.

В то же время он подтвердил позицию России, которая считает Косово частью Сербии. Боцан-Харченко также подверг критике решение Соединенных Штатов признать независимость Косово, заявив, что таким образом было создано «фейковое государство».