Политика , 15 июн, 21:08
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Трамп пригласил лидеров Сербии и Косово на переговоры в Вашингтон
Президент США Дональд Трамп пригласил президента Сербии Александра Вучича и лидера Косово Авдуллу Хоти на переговоры в Белый дом. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.
По их данным, встречу в столице США планируется провести 27 июня.
Эту информацию в своем Twitter подтвердил исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Ричард Гренелл.
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