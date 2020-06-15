Трамп пригласил лидеров Сербии и Косово на переговоры в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп пригласил президента Сербии Александра Вучича и лидера Косово Авдуллу Хоти на переговоры в Белый дом. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.

По их данным, встречу в столице США планируется провести 27 июня.

Эту информацию в своем Twitter подтвердил исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Ричард Гренелл.

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