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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки выздоровели 465 пациентов с COVID-19

Еще 465 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова приводятся на сайте Мосгорздрава.

Всего с начала эпидемии выздоровели 164 560 человек.

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Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

По состоянию на 11 июля, общее число случаев заражения коронавирусом в Москве превысило 228,6 тыс. Умерли свыше 4,1 тыс.

10 июля Ракова сообщила, что антитела к коронавирусной инфекции были выявлены у 21,7% москвичей. Как отметил мэр Москвы, у жителей постепенно формируется популяционный иммунитет, однако угроза COVID-19 еще сохраняется.

Теги: коронавирус, Москва
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