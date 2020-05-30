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В NASA не смогли определиться со стартом Crew Dragon

Американское космическое агентство NASA пока не приняло окончательного решения по поводу первого за девять лет собственного пилотируемого запуска корабля Crew Dragon в космос 30 мая. Об этом сообщил директор NASA Джим Брайденстайн в Twitter.

По его словам, агентство даст новую оценку погодным условиям на мысе Канаверал в штате Флорида утром в субботу. Как сообщает в Twitter пресс-служба NASA, предварительные прогнозы показывают улучшение погоды, но специалисты продолжают следить за ней.

Первая попытка запуска космического корабля Crew Dragon, разработанного компанией SpaceX Илона Маска, была отложена за 15 минут до старта 27 мая. Причиной стала плохая погода — на мысе Канаверал установилась низкая облачность и густой туман.

В США из-за погоды отложили первый частный пилотируемый запуск в космос
Технологии и медиа
Фото: NASA / Global Look

Следующий старт наметили на 22:32 мск 30 мая. Американские астронавты Боб Бенкен и Даг Херли из экипажа корабля вернулись на карантин, на котором находились с 20 мая.

Запуск Crew Dragon должен стать первым с 2011 года пилотируемым полетом NASA после свертывания программы Space Shuttle. На протяжении последних девяти лет США использовала российские ракеты «Союз» для доставки своих астронавтов на МКС.

Корабль многоразового использования Crew Dragon и его ракета-носитель Falcon 9 уже совершил 22 полета к МКС без экипажа. Один из них завершился неудачей.

Теги: NASA, МКС, космос
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В США из-за погоды отложили первый частный пилотируемый запуск в космос
Технологии и медиа
Астронавты NASA вернулись на карантин после отмены старта Crew Dragon
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