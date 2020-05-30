В NASA не смогли определиться со стартом Crew Dragon

Американское космическое агентство NASA пока не приняло окончательного решения по поводу первого за девять лет собственного пилотируемого запуска корабля Crew Dragon в космос 30 мая. Об этом сообщил директор NASA Джим Брайденстайн в Twitter.

По его словам, агентство даст новую оценку погодным условиям на мысе Канаверал в штате Флорида утром в субботу. Как сообщает в Twitter пресс-служба NASA, предварительные прогнозы показывают улучшение погоды, но специалисты продолжают следить за ней.

Первая попытка запуска космического корабля Crew Dragon, разработанного компанией SpaceX Илона Маска, была отложена за 15 минут до старта 27 мая. Причиной стала плохая погода — на мысе Канаверал установилась низкая облачность и густой туман.

Следующий старт наметили на 22:32 мск 30 мая. Американские астронавты Боб Бенкен и Даг Херли из экипажа корабля вернулись на карантин, на котором находились с 20 мая.