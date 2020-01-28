SpaceX отложила запуск 60 спутников Starlink из-за непогоды

Компания SpaceX сообщила о переносе запуска тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с группой из 60 интернет-спутников Stalink. Об этом говорится в Twitter американской компании.

«Теперь запуск Starlink намечен на среду, 29 января, в 9:06 по Восточному времени (17:06 мск — РБК) из-за неблагоприятных погодных условий в районе посадки первой ступени», — говорится в сообщении.

SpaceX собиралась отправить на орбиту спутники связи вечером 27 января с космодрома на мысе Канаверал во Флориде

Starlink — проект компании по созданию системы околоземных спутников для обеспечения жителей Земли высокоскоростным интернетом. К середине 2020-х годов SpaceX планирует запустить около 12 тыс. спутников.

Первые старты прошли в мае и ноябре 2019 года — тогда ракеты-носители также выводили по 60 спутников на орбиту. Последний запуск был проведен 6 января — в компании заявили об успешном выводе сателлитов на околоземную орбиту.