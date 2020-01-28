Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗаслуженные подарки
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 62,34 (+0,53) Quote, 27 янв, 12:20
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 68,78 (+0,49) Quote, 27 янв, 12:20
Приморье получило экспресс-тесты для диагностики китайского вируса Общество, 06:46 Чиновника МИДа заподозрили в получении взяток при госзакупках Общество, 06:35 SpaceX отложила запуск 60 спутников Starlink из-за непогоды Технологии и медиа, 06:26 Der Spiegel извинился за опечатку об освобождении Освенцима американцами Технологии и медиа, 05:52 Глава Чувашии уйдет в отставку на фоне скандалов Политика, 05:37 Помпео обвинил Россию в препятствовании прекращению огня в Сирии Политика, 05:22 Роспотребнадзор поможет ВОЗ в диагностике нового коронавируса Общество, 05:05 Число погибших от нового коронавируса превысило 100 человек Общество, 04:58 Полиция проверит слова матери брошенных в Шереметьево детей об избиениях Общество, 04:42 Самый богатый человек Украины купил особняк бывшего короля Бельгии Бизнес, 04:29 «Пропавшая» в Мексике Наталья Андрейченко нашлась Общество, 04:17 СМИ сообщили о крушении Су-30 в Алжире Общество, 03:50 В Германии подтвердили первый случай заражения коронавирусом из Китая Общество, 03:32 Эксперты сообщили о возможном подорожании мяса и молока в 2020 году Общество, 03:06
Технологии и медиа ,  
0 

SpaceX отложила запуск 60 спутников Starlink из-за непогоды

Компания SpaceX сообщила о переносе запуска тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с группой из 60 интернет-спутников Stalink. Об этом говорится в Twitter американской компании.

«Теперь запуск Starlink намечен на среду, 29 января, в 9:06 по Восточному времени (17:06 мск — РБК) из-за неблагоприятных погодных условий в районе посадки первой ступени», — говорится в сообщении.

SpaceX собиралась отправить на орбиту спутники связи вечером 27 января с космодрома на мысе Канаверал во Флориде

Starlink — проект компании по созданию системы околоземных спутников для обеспечения жителей Земли высокоскоростным интернетом. К середине 2020-х годов SpaceX планирует запустить около 12 тыс. спутников.

Первые старты прошли в мае и ноябре 2019 года — тогда ракеты-носители также выводили по 60 спутников на орбиту. Последний запуск был проведен 6 января — в компании заявили об успешном выводе сателлитов на околоземную орбиту.

Теги: SpaceX, спутники, запуск
Материалы по теме
SpaceX вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink
Технологии и медиа
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками на борту
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter