Гейтс заявил об уверенности в мировой победе над коронавирусом

Билл Гейтс (Фото: Arnd Wiegmann / Reuters)

Мир сумеет справиться с коронавирусом, однако необходимо, чтобы лекарство от него досталось всем нуждающимся. Об этом заявил основатель и экс-глава корпорации Microsoft Билл Гейтс на виртуальной конференции, посвященной борьбе с COVID-19 и СПИДом.

«Я остаюсь оптимистом. Мы победим COVID-19 и продолжим добиваться успехов в борьбе со СПИДом и другими проблемами в области здравоохранения», — сказал он.

Гейтс отметил успехи специалистов в создании вакцины и разработку более точных способов диагностики заболевших. По его словам, это пригодится и в борьбе с ВИЧ-инфекцией.

При этом предприниматель заявил, что лекарство от коронавируса должно быть доступно всем нуждающимся, а не только тем, у кого больше денег. В противном случае последствия пандемии будут более длительными, смертельными и «несправедливыми».