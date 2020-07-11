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Гейтс заявил об уверенности в мировой победе над коронавирусом

Билл Гейтс
Билл Гейтс (Фото: Arnd Wiegmann / Reuters)

Мир сумеет справиться с коронавирусом, однако необходимо, чтобы лекарство от него досталось всем нуждающимся. Об этом заявил основатель и экс-глава корпорации Microsoft Билл Гейтс на виртуальной конференции, посвященной борьбе с COVID-19 и СПИДом.

«Я остаюсь оптимистом. Мы победим COVID-19 и продолжим добиваться успехов в борьбе со СПИДом и другими проблемами в области здравоохранения», — сказал он.

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Билл Гейтс

Гейтс отметил успехи специалистов в создании вакцины и разработку более точных способов диагностики заболевших. По его словам, это пригодится и в борьбе с ВИЧ-инфекцией.

При этом предприниматель заявил, что лекарство от коронавируса должно быть доступно всем нуждающимся, а не только тем, у кого больше денег. В противном случае последствия пандемии будут более длительными, смертельными и «несправедливыми».

Ранее Гейтс предостерег, что появление вакцины от COVID-19 не обязательно остановит распространение заболевания. Он согласился с предположением, что вирус может распространяться, пока не заразятся 60–70% населения страны.

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире коронавирусом заразились более 12 млн человек. В России число заболевших за последние сутки выросло до 720 547 человек.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: Билл Гейтс, коронавирус
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