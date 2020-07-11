В России за сутки выявили 6,6 тыс. случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявлено 6611 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах, сообщает оперативный штаб. У 26,7% зараженных болезнь проходит бессимптомно.
Общее число зараженных с начала пандемии составило 720 547 человек.
По данным штаба, в Москве за последние 24 часа подтверждено 678 случаев инфицирования, всего в городе заболели более 228,6 тыс. человек. В Санкт-Петербурге выявили 296 новых заболевших, их общее число в результате выросло до 27,2 тыс. человек. На третьем месте по количеству новых случаев заражения за сутки оказалась Свердловская область (280, всего 15,6 тыс.).
Более 200 новых инфицированных COVID-19 за день также выявили в Ханты-Мансийском АО, Алтайском крае, Нижегородской и Иркутской областях.