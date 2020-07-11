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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки выявили 6,6 тыс. случаев заражения коронавирусом

Общее число заболевших превысило 720 тыс., полностью выздоровели почти 500 тыс. пациентов
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

За последние сутки в России выявлено 6611 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 83 регионах, сообщает оперативный штаб. У 26,7% зараженных болезнь проходит бессимптомно.

Общее число зараженных с начала пандемии составило 720 547 человек.

По данным штаба, в Москве за последние 24 часа подтверждено 678 случаев инфицирования, всего в городе заболели более 228,6 тыс. человек. В Санкт-Петербурге выявили 296 новых заболевших, их общее число в результате выросло до 27,2 тыс. человек. На третьем месте по количеству новых случаев заражения за сутки оказалась Свердловская область (280, всего 15,6 тыс.).

Более 200 новых инфицированных COVID-19 за день также выявили в Ханты-Мансийском АО, Алтайском крае, Нижегородской и Иркутской областях.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Полностью выздоровели за последние сутки 8378 человек, в том числе 4,1 тыс. в Москве. Всего с начала пандемии от COVID-19 в России вылечились 497,4 тыс. пациентов.

Общее число летальных исходов в стране выросло до 11,2 тыс., в частности за последние сутки скончались 188 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает четвертое в мире место по числу подтвержденных случаев заболевания. Лидируют по этому показателю США, следом идут Бразилия и Индия. Всего COVID-19 выявили у 12,5 млн человек.

10 июля Всемирная организация здравоохранения отчиталась о рекордном приросте новых случаев коронавируса в мире: инфекцию выявили у 228 тыс. человек. 75% из них пришлось на четыре страны — США (64 тыс.), Бразилию (67,9 тыс.), Индию (26,5 тыс.) и Южную Африку (13,6 тыс.).

Автор: Наталия Анисимова
Теги: коронавирус
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