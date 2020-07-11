В России за сутки выявили 6,6 тыс. случаев заражения коронавирусом

Полностью выздоровели за последние сутки 8378 человек, в том числе 4,1 тыс. в Москве. Всего с начала пандемии от COVID-19 в России вылечились 497,4 тыс. пациентов.

Общее число летальных исходов в стране выросло до 11,2 тыс., в частности за последние сутки скончались 188 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает четвертое в мире место по числу подтвержденных случаев заболевания. Лидируют по этому показателю США, следом идут Бразилия и Индия. Всего COVID-19 выявили у 12,5 млн человек.

10 июля Всемирная организация здравоохранения отчиталась о рекордном приросте новых случаев коронавируса в мире: инфекцию выявили у 228 тыс. человек. 75% из них пришлось на четыре страны — США (64 тыс.), Бразилию (67,9 тыс.), Индию (26,5 тыс.) и Южную Африку (13,6 тыс.).