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Картину Магритта «Триумфальная арка» продали более чем за $22 млн

Фото: Stefan Kiefer / imagebroker / Global Look Press
Фото: Stefan Kiefer / imagebroker / Global Look Press

Картину «Триумфальная арка» бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта продали на лондонских онлайн-торгах аукционного дома Сhristie's более чем за £17 млн (больше $22 млн). Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Сhristie's.

Оценочная стоимость картины не превышала £9,5 млн ($12 млн).

Магритт создал «Триумфальную арку» в 1962 году. С тех пор она сменила трех владельцев. Последний раз картина переходила из рук в руки около 2000 года.

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Фото: Andrea Rosa / AP

Как сказано на сайте аукционного дома, художник изобразил каштан и смог «запечатлеть его сущность». Эксперты Сhristie's приводят высказывание Магритта, что «дерево — это образ некоего счастья». Специалисты отмечают, что название полотна может вводить зрителей в недоумение, поскольку изображение «имеет мало общего» с известной Триумфальной аркой в Париже. Однако, по мнению экспертов, художник смог передать особое визуальное сходство. Кроме того, по их мнению, Магритт обманул ожидание зрителей тем, что изобразил дерево отдаленно, а фон из листьев более крупным планом.

В феврале картину британского поп-художника Дэвида Хокни «Всплеск» продали на лондонском аукционе Sotheby's более чем за $29,9 млн. На картине изображен всплеск воды после того, как кто-то в солнечный день нырнул в бассейн, расположенный перед домом в Калифорнии. Автор работы говорил, что у него ушло две недели, чтобы нарисовать событие, которое «длится две секунды».

Теги: аукцион, картины
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