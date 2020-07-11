Картину Магритта «Триумфальная арка» продали более чем за $22 млн

Фото: Stefan Kiefer / imagebroker / Global Look Press

Картину «Триумфальная арка» бельгийского художника-сюрреалиста Рене Магритта продали на лондонских онлайн-торгах аукционного дома Сhristie's более чем за £17 млн (больше $22 млн). Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Сhristie's.

Оценочная стоимость картины не превышала £9,5 млн ($12 млн).

Магритт создал «Триумфальную арку» в 1962 году. С тех пор она сменила трех владельцев. Последний раз картина переходила из рук в руки около 2000 года.