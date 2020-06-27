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Во Франции шестерых человек заподозрили в краже картины Бэнкси

Фото: Andrea Rosa / AP
Фото: Andrea Rosa / AP

Во Франции шестерых человек задержали по подозрению в краже картины уличного художника Бэнкси. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, а также телеканал BFMTV со ссылкой на источники. 

Картина, на которой изображена скорбящая женщина, была нарисована художником на одной из дверей концертного зала «Батаклан» в память о жертвах терактов 13 ноября 2015 года, когда в результате нападения боевиков погибли 130 человек.

Кражу картины обнаружили в январе 2019 года. По версии следствия, похитители использовали специнструмент, чтобы снять дверь. После этого злоумышленники погрузили ее в фургон и увезли. В начале июня работу Бэнкси обнаружили в доме в сельской местности в центральной Италии.

В отношении двоих арестованных ведется расследование непосредственно о похищении произведения искусства. Остальные четверо подозреваются в сокрытии кражи.

Бэнкси — английский уличный художник, один из самых знаменитых представителей стрит-арта в мире. Его личность до сих пор точно неизвестна. Он начала рисовать граффити с 1990-х годов. Постепенно Бэнкси перешел на трафареты. Его картины обычно посвящены острым социальным проблемам или политическим событиям. Работы художника продаются на аукционах. 

Кража картины на двери «Батаклана» не единственный случай воровства работ Бэнкси. В 2019 году неизвестные украли его картину в центре Парижа — художник изобразил крысу в маске с ножом на обратной стороне дорожного знака.

Теги: Бэнкси, Франция, арест
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