Во Франции шестерых человек заподозрили в краже картины Бэнкси

Фото: Andrea Rosa / AP

Во Франции шестерых человек задержали по подозрению в краже картины уличного художника Бэнкси. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, а также телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

Картина, на которой изображена скорбящая женщина, была нарисована художником на одной из дверей концертного зала «Батаклан» в память о жертвах терактов 13 ноября 2015 года, когда в результате нападения боевиков погибли 130 человек.

Кражу картины обнаружили в январе 2019 года. По версии следствия, похитители использовали специнструмент, чтобы снять дверь. После этого злоумышленники погрузили ее в фургон и увезли. В начале июня работу Бэнкси обнаружили в доме в сельской местности в центральной Италии.

В отношении двоих арестованных ведется расследование непосредственно о похищении произведения искусства. Остальные четверо подозреваются в сокрытии кражи.

Бэнкси — английский уличный художник, один из самых знаменитых представителей стрит-арта в мире. Его личность до сих пор точно неизвестна. Он начала рисовать граффити с 1990-х годов. Постепенно Бэнкси перешел на трафареты. Его картины обычно посвящены острым социальным проблемам или политическим событиям. Работы художника продаются на аукционах.