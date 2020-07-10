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Пандемия коронавируса ,  
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Попова заявила о беспечности забывших на курортах о COVID-19 россиян

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Радость россиян от возможности поехать отдыхать на курорты России приводит к беспечности и несоблюдению мер защиты от коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

«Такая радость приводит к полной беспечности, которую мы наблюдаем очень нередко. И вот это плохой прогностический признак», — отметила она.

Попова призвала всех, кто выезжает отдыхать за город или на курорты, неукоснительно соблюдать все действующие требования, чтобы обезопасить самих себя, окружающих людей и тех, к кому они возвращаются после отдыха.

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Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В конце июня Роспотребнадзор смягчил требования к работе санаторно-курортных учреждений Крыма. Так, туристам разрешили не предоставлять справку об отсутствии у них коронавируса при заселении — потребуется лишь справка об отсутствии контакта с больными COVID-19 в течение последних двух недель.

Сервис «Яндекс.Путешествия» сообщил, что более половины россиян (55%) из числа тех, кто собирается куда-то поехать этим летом, запланировали пляжный отдых.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Анна Попова, россияне, отдых, курорты, коронавирус
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