Попова заявила о беспечности забывших на курортах о COVID-19 россиян

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Радость россиян от возможности поехать отдыхать на курорты России приводит к беспечности и несоблюдению мер защиты от коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

«Такая радость приводит к полной беспечности, которую мы наблюдаем очень нередко. И вот это плохой прогностический признак», — отметила она.

Попова призвала всех, кто выезжает отдыхать за город или на курорты, неукоснительно соблюдать все действующие требования, чтобы обезопасить самих себя, окружающих людей и тех, к кому они возвращаются после отдыха.

В конце июня Роспотребнадзор смягчил требования к работе санаторно-курортных учреждений Крыма. Так, туристам разрешили не предоставлять справку об отсутствии у них коронавируса при заселении — потребуется лишь справка об отсутствии контакта с больными COVID-19 в течение последних двух недель.