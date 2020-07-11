Семья Сергея Королева пригласила Илона Маска в Москву

Андрей, Елена и Павел Королёвы во время разговора с Илоном Маском (Фото: Павел Королёв)

Американский бизнесмен и изобретатель Tesla Илон Маск позвонил внуку советского инженера-конструктора и академика Сергея Королева Андрею и пригласил на один из следующих запусков SpaceX. Об этом внук Королева рассказал телеканалу «Звезда». В ответ семья Королева пригласила Маска в Москву, чтобы посмотреть исторические космические места.

По словам Андрея Королева, изначально семья академика написала Маску, чтобы поздравить с успешным запуском на орбиту Земли корабля SpaceX Crew Dragon. Позднее с ними связался секретарь бизнесмена и сообщил, что Маск предлагает пообщаться по видеосвязи. В итоге они разговаривали 20 минут. Королев назвал Маска «очень веселым, приятным и позитивным человеком».

«Он с огромным уважением относится к памяти моего дедушки, считает его одним из величайших инженеров и выдающихся людей своего времени», — рассказал внук академика.

Ранее Илон Маск сообщил в своем Twitter, что он провел беседу с семьей Королева, назвав академика «одним из самых лучших». «Роскосмос» ответил на сообщение Маска словами «he was the best» (он был самым лучшим).