Илон Маск сообщил о беседе с семьей академика Королева

Основатель аэрокосмической компании SpaceX и глава Tesla Илон Маск сообщил в Twitter, что он провел беседу с семьей советского инженера-конструктора и академика Сергея Королева.

«Я поговорил с семьей Королева сегодня. Он был одним из самых лучших», — написал Маск.

Предприниматель также написал фамилию академика на русском языке.

При этом детали разговора он не привел.

Сергей Королев — советский ученый, конструктор, главный организатор производства ракетно-космической техники и ракетного оружия в СССР, основоположник практической космонавтики. Он является ключевой фигурой в освоении человеком космоса, а также конструктором первых искусственных спутников Земли и космических кораблей.

По его инициативе и под его руководством был осуществлен запуск первой межконтинентальной баллистической ракеты, первого искусственного спутника Земли, первый полет человека в космос и первый выход человека из корабля в космическое пространство.

Королев был дважды Героем Социалистического Труда, лауреатом Ленинской премии, членом Академии наук СССР.