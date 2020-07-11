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Политический кризис на Украине ,  
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Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона. Об этом заявил украинский вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает «Главком».

«Безопасная реинтеграция займет минимум лет 25», — сказал он. Резников объяснил, что если сегодня освободить Донбасс от «оккупационных войск» и поднять там украинский флаг, он все равно останется «территорией войны» в головах людей.

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По словам министра, в Донбассе есть молодежь, которая ненавидит Украину, и дети, которые родились после начала конфликта и не знают, «что такое свободная Украина». Вице-премьер отметил, что для воссоединения на Донбассе должно смениться целое поколение.

«Украина должна быть готова к тому, что безопасная реинтеграция — это надолго», — резюмировал Резников.

Козак сравнил переговоры с Киевом по Донбассу с театром абсурда
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Дмитрий Козак

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал завершить военные действия на Донбассе до конца его срока. Он сообщил, что Украина будет менять тактику, если предыдущие международные договоренности не сработают.

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак говорил, что любая попытка украинских властей начать выполнять договоренности по Донбассу вызывает бурный протест у «их политических оппонентов», из-за чего переговоры безрезультатно затягиваются и напоминают «театр абсурда». По его словам, последнее время процесс урегулирования конфликта не двигается с места.

Теги: Украина, Донбасс
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