Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса

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Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона. Об этом заявил украинский вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает «Главком».

«Безопасная реинтеграция займет минимум лет 25», — сказал он. Резников объяснил, что если сегодня освободить Донбасс от «оккупационных войск» и поднять там украинский флаг, он все равно останется «территорией войны» в головах людей.

По словам министра, в Донбассе есть молодежь, которая ненавидит Украину, и дети, которые родились после начала конфликта и не знают, «что такое свободная Украина». Вице-премьер отметил, что для воссоединения на Донбассе должно смениться целое поколение.

«Украина должна быть готова к тому, что безопасная реинтеграция — это надолго», — резюмировал Резников.