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Пандемия коронавируса ,  
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AP узнало о планах провести амнистию в Калифорнии из-за пандемии COVID-19

Власти американского штата Калифорния планируют досрочно освободить из местных тюрем около 10 тыс. заключенных из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает агентство Assosiated Press.

Решение о намерении освободить часть заключенных прежде положенного срока на текущей неделе приняло управление штата, курирующее работу исправительных учреждений.

По данным агентства, некоторые из них смогут выйти на свободу на шесть месяцев раньше. Однако данная мера не распространяется на осужденных, отбывающих наказание за тяжелые преступления, в том числе сексуального характера, а также заключенных, уличенных в нарушениях в период с 1 марта по 5 июля.

Как отмечает Assosiated Press, данным критериям соответствуют около 108 тыс. человек, которые отбывают заключение в тюрьмах штатах. Из них планируется освободить досрочно около 10 тыс. человек.

23 марта газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила о том, что власти нескольких американских штатов начали отпускать осужденных за нетяжкие преступления из опасения распространения коронавируса в переполненных тюрьмах. Тогда на свободу вышли пожилые люди и заключенные с плохим состоянием здоровья. Также власти штатов Калифорния, Нью-Йорк, Огайо и Техас запретили допуск в тюрьмы посетителей и ограничили передвижение заключенных по территории исправительных учреждений.

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В конце марта в одной из тюрем США от коронавируса скончался первый заключенный — 49-летний Патрик Джонс, который отбывал наказание в тюрьме Оакдейла в штате Луизиана за владение наркотическими веществами с намерением распространения. Изначально он пожаловался на длительный кашель. Впоследствии заключенного поместили в больницу, где у него подтвердился положительный результат на наличие коронавируса. Заключенный также имел хронические проблемы со здоровьем.

Согласно последним данным Университета Джона Хопкинса, в США выявлено 3 173 446 случаев заражений коронавирусом. Умерли 133 940 человек. Таким образом, США занимают первую строчку в списке стран по число заболевших COVID-19.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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Теги: США, Калифорния, заключенные, амнистия, пандемия, коронавирус
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