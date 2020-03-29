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Первый заключенный умер в тюрьме США от коронавируса

В США от нового типа коронавируса впервые скончался заключенный, сообщается на сайте Федерального бюро тюрем страны.

По данным ведомства, в четверг 49-летний заключенный Патрик Джонс, отбывавший наказание в тюрьме Оакдейла в штате Луизиана за владение наркотическими веществами с намерением распространения, пожаловался на длительный кашель. Его отправили в больницу, где результаты его теста на коронавирус COVID-19 показали положительный результат. 28 марта мужчина скончался. В Федеральном бюро тюрем сообщили, что у Джонса помимо коронавируса наблюдались хронические проблемы со здоровьем.

По данным Университета Джона Хопкинса, число заболевших в США превысило 124 тыс. человек. Из них скончались свыше 2 тыс. заболевших.

Ранее сообщалось, что в США умер первый младенец, заразившийся коронавирусом. Речь идет о ребенке из города Чикаго, которому не было года. По словам главы департамента здравоохранения штата Иллинойс Нгози Эзике, младенцы никогда еще не умирали из-за COVID-19, и сейчас проводится расследование, чтобы установить причину смерти.

Теги: США, тюрьма, коронавирус, заключенный
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