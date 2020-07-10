Путин предупредил о продолжении противостояния в мировой экономике

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин заявил, что ожидает сохранения противостояния на международной экономической арене.Такое мнение глава государства выразил в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Для меня очевидно, что противостояние на международной экономической арене будет продолжаться», — сказал Путин.

Ранее, 7 июля, эксперты Российского совета по международным делам, Института Дальнего Востока РАН и Института международных исследований Фуданьского университета выпустили доклад, в котором констатировали усиление конфронтации США и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, в докладе говорилось, что США нацелены на соперничество с крупными державами, а Россию и Китай Вашингтон воспринимает как стратегических конкурентов, и активнее, чем когда-либо со времен холодной войны, применяет против них инструменты сдерживания.