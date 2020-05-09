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Путин пообещал провести «Бессмертный полк» на Красной площади

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин обратился к участникам всероссийской акции «Бессмертный полк», которая в этом году проходит в онлайн-режиме, и пообещал, что ее участники еще пройдут по Красной площади. Сообщение приводит пресс-служба Кремля.

«Идем ли мы с вами в одном строю или остаемся дома, как сегодня, наши герои всегда с нами в нашем сердце. И так будет всегда, они останутся с нами навсегда. А по брусчатке Красной площади, отдавая дань уважения нашим героям, мы еще пройдем», — сказал президент.

В начале апреля один из основателей движения и его координатор Сергей Колотовкин заявил РБК, что из-за эпидемии коронавируса в России провести «Бессмертный полк» в этом году в обычном режиме, скорее всего, не удастся.

«Бессмертный полк» проведут в видеоформате из-за коронавируса
Общество
Фото: Олег Яковлев / РБК

В конце апреля представители движения «Волонтеры Победы», являющегося одним из организаторов шествия, сообщили, что «Бессмертный полк» 9 мая будет проводиться в дистанционном формате.

Портреты фронтовиков будут показаны на медиаэкранах Москвы, в онлайн-кинотеатрах, на сайте акции. В Mail.Ru Group РБК сообщили, что онлайн-акция будет транслироваться в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на медиаэкранах в городах России.

Теги: Владимир Путин, «Бессмертный полк»
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