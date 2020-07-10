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Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого участники выразили разочарование из-за невыполнения Киевом договоренностей по Донбассу и продолжения кризиса на Украине. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Высказано разочарование в связи с отсутствием динамики по урегулированию кризиса на юго-востоке Украины», — отмечается в сообщении.

Также затрагивалась тема Ливии, в частности, мирное урегулирование в этой стране и балканская тематика.

Ранее заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, курирующий вопросы политики в отношении Украины, заявил, что последние месяцы Украина ведет переговоры по Донбассу только ради того, чтобы максимально их затянуть, ни о чем не договориться. По его словам, эти многочасовые обсуждения нередко напоминают «театр абсурда».

Козак сравнил переговоры с Киевом по Донбассу с театром абсурда
Политика
Дмитрий Козак

Как пояснил Козак, любые попытки украинских властей начать выполнять минские соглашения вызывают серьезный протест их оппонентов, поэтому надежды на конструктивный и открытый диалог с Киевом «стремительно рассеиваются». В то же время Козак отметил, что России не нужен конфликт на своей границе и она намерена делать все ради его мирного разрешения.

Осенью 2014 года представители Украины, России, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и главы самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик впервые заключили 12 пунктов соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе.

В Киеве задумались о введении в Донбасс миротворцев ОБСЕ
Политика
Фото: Александр Рекун / Global Look Press

Зимой 2015-го «нормандская четверка» (Россия, Украина, Германия и Франция) договорилась о втором пакете минских соглашений, который предусматривает 13 пунктов, в том числе прекращение огня и законодательное утверждение особого статуса Донбасса.

В последний раз лидеры «нормандской четверки» встречались в декабре в Париже. Среди принятых решение было полное прекращения огня на востоке Украины до конца 2019 года, обмен пленными, интеграция «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.

Теги: Донбасс, Совет безопасности, минские договоренности, Владимир Путин, Украина
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