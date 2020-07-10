Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине

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Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, в ходе которого участники выразили разочарование из-за невыполнения Киевом договоренностей по Донбассу и продолжения кризиса на Украине. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Высказано разочарование в связи с отсутствием динамики по урегулированию кризиса на юго-востоке Украины», — отмечается в сообщении.

Также затрагивалась тема Ливии, в частности, мирное урегулирование в этой стране и балканская тематика.

Ранее заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, курирующий вопросы политики в отношении Украины, заявил, что последние месяцы Украина ведет переговоры по Донбассу только ради того, чтобы максимально их затянуть, ни о чем не договориться. По его словам, эти многочасовые обсуждения нередко напоминают «театр абсурда».