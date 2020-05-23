Изначально на реализацию проекта закладывалось восемь лет, теперь вице-премьер намерен сократить этот срок до четырех лет

Строительство трассы Москва — Казань может быть ускорено в два раза, с восьми до четырех лет, сообщил во время видеотрансляции в Instagram зампред правительства Марат Хуснуллин, который курирует сферу строительства.

Эта трасса — часть международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай.

«Посмотрел Европу — Западный Китай: это новый проект, который был в нацплане, за который я взялся лично. Мы хотим проект, у которого срок реализации восемь лет, я сейчас ставлю задачу разработать план мероприятий построить дорогу за четыре года», — сказал Хуснуллин. Он добавил, что каждую неделю будет проводить заседания штаба, «чтобы раскачать эту стройку».

РБК направил запросы представителю Хуснуллина, а также в пресс-службы Минтранса и «Автодора».

В ноябре 2019 года занимавший тогда пост премьер-министра Дмитрий Медведев одобрил строительство трассы Москва — Казань. Прокладка первых участков должна начаться в 2020-м, строительство всей трассы по первоначальному плану предполагалось завершить в 2027 году.