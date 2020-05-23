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Хуснуллин сообщил о планах ускорить строительство трассы Москва — Казань

Изначально на реализацию проекта закладывалось восемь лет, теперь вице-премьер намерен сократить этот срок до четырех лет

Строительство трассы Москва — Казань может быть ускорено в два раза, с восьми до четырех лет, сообщил во время видеотрансляции в Instagram зампред правительства Марат Хуснуллин, который курирует сферу строительства.

Эта трасса — часть международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай.

«Посмотрел Европу — Западный Китай: это новый проект, который был в нацплане, за который я взялся лично. Мы хотим проект, у которого срок реализации восемь лет, я сейчас ставлю задачу разработать план мероприятий построить дорогу за четыре года», — сказал Хуснуллин. Он добавил, что каждую неделю будет проводить заседания штаба, «чтобы раскачать эту стройку».

РБК направил запросы представителю Хуснуллина, а также в пресс-службы Минтранса и «Автодора».

В ноябре 2019 года занимавший тогда пост премьер-министра Дмитрий Медведев одобрил строительство трассы Москва — Казань. Прокладка первых участков должна начаться в 2020-м, строительство всей трассы по первоначальному плану предполагалось завершить в 2027 году.

Акимов назвал сроки строительства и сдачи автотрассы Москва — Казань
Общество
Максим Акимов

Протяженность первых участков, которые стартуют от Москвы, составит 145 км, озвучивал план Максим Акимов, который тогда занимал пост вице-премьера. Одновременно с ними планируется проложить вторые участки — от Казани, протяженностью 142,8 км. Третий этап трассы будет проложен от Владимира до Арзамаса (267 км), его планировалось завершить к 2025 году. Заключительный участок дороги будет составлять 239 км и соединит две части между Арзамасом и городом Канаш (Чувашия).

Всего протяженность трассы Москва — Казань должна составить 794 км. Стоимость дороги оценивалась в 730 млрд руб., из которых 120 млрд будет потрачено на обход Тольятти.

В марте 2020 года Хуснуллин сообщил, что строительство магистрали отложили из-за высокой стоимости. Он также сказал, что пока не подтвержден пассажиропоток; но при этом пообещал, что «дорога будет обязательно».

В конце апреля вице-премьер заявил о планах ускорить реализацию некоторых масштабных строительных проектов, в том числе трассы Европа — Западный Китай. Он назвал транспортные проекты мерами развития экономики в период пандемии коронавируса.

Автор: Мария Лисицына
При участии: Мария Кокорева
Теги: ВСМ Москва — Казань, Марат Хуснуллин
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Акимов назвал сроки строительства и сдачи автотрассы Москва — Казань
Общество
Вице-премьер заявил о планах ускорить стройку Северного морского пути
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