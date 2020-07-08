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Сбербанк после самоизоляции нарастил кредитование до рекорда в 2020 году

Крупнейший банк в июне предоставил компаниям и населению ссуды на 1,6 трлн руб. и превзошел показатели докризисных месяцев. Рост выдач обеспечило восстановление спроса, считают в Сбербанке
Сбербанк SBER ₽209,88 -0,31% Купить
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Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В июне темпы кредитования в Сбербанке превзошли докризисные показатели, следует из его отчетности на 1 июля по РСБУ. За месяц банк выдал корпоративным клиентам ссуды на 1,3 трлн руб., а населению — более чем на 300 млрд руб.: их общий объем превысил 1,6 трлн руб., что стало рекордом для банка в этом году. Для сравнения — в феврале и марте совокупные выдачи кредитов составляли чуть меньше 1,5 трлн руб., а в апреле и мае откатились примерно до 1 трлн руб.

В июне корпоративный портфель Сбербанка сократился на 0,57%, до 14,09 трлн руб., а розничный увеличился на 1,18%. Рост в рознице обеспечила ипотека (плюс 1,3%), в том числе по новой льготной программе, а также выдача необеспеченных кредитов (плюс 1,2%), отметила пресс-служба банка.

«В июне мы увидели явное восстановление экономической активности, что привело к росту спроса на кредитование как со стороны корпоративных клиентов, так и населения», — заявила финансовый директор Сбербанка Александра Бурико, чьи слова приводятся в сообщении Сбербанка.

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Финансы
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В июне чистая прибыль Сбербанка составила 62,3 млрд руб. — это на 17% меньше результатов аналогичного месяца прошлого года. В первом полугодии финансовый результат крупнейшего банка составил 337,5 млрд руб., почти на четверть меньше (минус 24%), чем годом ранее. В мае Сбербанк зафиксировал сокращение чистой прибыли на 40% год к году.

Чистая прибыль Сбербанка сократилась второй месяц подряд на фоне пандемии
Финансы
Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Как следует из отчетности, банк продолжает наращивать резервы на возможные потери по ссудам и переоценку кредитов: в июне расходы по этим статьям составили 35,2 млрд руб., за полгода — 340,7 млрд. По сравнению с первым полугодием 2019-го траты банка на резервирование выросли в 13,8 раза. В банке это связывают с «макроэкономическим шоком, вызванным в текущем году пандемией COVID-19». По данным на конец июня, Сбербанк реструктурировал кредиты физлиц на 140 млрд руб.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: Сбербанк, отчетность, кредитование
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