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Дело губернатора Фургала ,  
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Суд закрыл для прессы заседание по аресту губернатора Фургала

Сергей Фургал
Сергей Фургал (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Басманный суд Москвы закрыл для прессы рассмотрение ходатайства об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в причастности к организации убийств предпринимателей. Об этом сообщает корреспондент РБК.

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По словам старшего следователя по особо важным делам при председателе СКР Юрия Буртова и прокурора Сергея Бочкарева, в адрес некоторых участников уголовного процесса поступили угрозы. Они попросили провести заседание по мере пресечения для Фургала в закрытом режиме, в том числе чтобы обеспечить безопасность самого обвиняемого.

«В мой адрес не поступало никаких угроз, я не вижу никакой угрозы для себя со стороны окружающих. Что касается остальных, то мне об этом ничего не известно», — сказал сам Фургал.

Сотрудники СК и ФСБ задержали губернатора 9 июля по подозрению в покушении на убийство и организации убийств бизнесменов, совершенных преступной группировкой в период с 2004 по 2005 год.

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СК России объявил, что на Фургала дали показания фигуранты дела об убийствах предпринимателей на Дальнем Востоке. Более того, у следователей есть показания свидетелей и потерпевших. Сам Фургал свою вину не признает.

Сергей Фургал был назначен главой Хабаровского края в сентябре 2018 года. Источники РБК, знакомые с ситуацией, сообщили, что в скором времени его отправят в отставку из-за утраты доверия президента.

В 2000-х он занимался бизнесом, возглавляя фирму по торговле лесоматериалами ООО «Алькума» и компанию по сбору лома черных металлов ООО «МИФ-Хабаровск». В 2005 году он вступил в ЛДПР, а в 2007 году стал депутатом Госдумы.

Теги: Суд, губернатор, заседание, пресса
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