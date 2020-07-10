Суд закрыл для прессы заседание по аресту губернатора Фургала

Сергей Фургал (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Басманный суд Москвы закрыл для прессы рассмотрение ходатайства об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого подозревают в причастности к организации убийств предпринимателей. Об этом сообщает корреспондент РБК.

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По словам старшего следователя по особо важным делам при председателе СКР Юрия Буртова и прокурора Сергея Бочкарева, в адрес некоторых участников уголовного процесса поступили угрозы. Они попросили провести заседание по мере пресечения для Фургала в закрытом режиме, в том числе чтобы обеспечить безопасность самого обвиняемого.

«В мой адрес не поступало никаких угроз, я не вижу никакой угрозы для себя со стороны окружающих. Что касается остальных, то мне об этом ничего не известно», — сказал сам Фургал.

Сотрудники СК и ФСБ задержали губернатора 9 июля по подозрению в покушении на убийство и организации убийств бизнесменов, совершенных преступной группировкой в период с 2004 по 2005 год.