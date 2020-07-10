В ВОЗ назвали поводы для возвращения ограничений из-за COVID-19 в России
В России могут вернуть некоторые связанные с коронавирусом ограничения, если граждане не будут соблюдать правила, которые позволяют предотвратить распространения инфекции. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, сообщает «РИА Новости».
«Если не будет соблюдаться физическая дистанция, <...> если начнут расти случаи [заражения] — другого способа просто не будет», — сказала Вуйнович, отвечая на вопрос о риске возобновления ограничений в России, как это делается в других странах из-за роста зараженных.
По ее словам, вероятность возвращения запретов сохранится до тех пор, пока не будет вакцины или лекарства от коронавируса. Вуйнович считает, что в случае вспышки инфекции ограничения стоит вводить, не дожидаясь, пока COVID-19 распространится еще сильнее. «Пожар надо тушить, пока он маленький», — заключила представитель ВОЗ.