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В ВОЗ назвали поводы для возвращения ограничений из-за COVID-19 в России

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович считает, что ограничения из-за COVID-19 в стране могут вернуть, если граждане не будут соблюдать дистанцию, и случаи заражения вырастут
Мелита Вуйнович
Мелита Вуйнович (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

В России могут вернуть некоторые связанные с коронавирусом ограничения, если граждане не будут соблюдать правила, которые позволяют предотвратить распространения инфекции. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, сообщает «РИА Новости».

«Если не будет соблюдаться физическая дистанция, <...> если начнут расти случаи [заражения] — другого способа просто не будет», — сказала Вуйнович, отвечая на вопрос о риске возобновления ограничений в России, как это делается в других странах из-за роста зараженных.

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Источник: JHU
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По ее словам, вероятность возвращения запретов сохранится до тех пор, пока не будет вакцины или лекарства от коронавируса. Вуйнович считает, что в случае вспышки инфекции ограничения стоит вводить, не дожидаясь, пока COVID-19 распространится еще сильнее. «Пожар надо тушить, пока он маленький», — заключила представитель ВОЗ.

В ВОЗ оценили «хороший путь» России в борьбе с коронавирусом
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Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В конце июня Вуйнович отмечала, что Россия «идет хорошим путем» в отношении борьбы с коронавирусом и число заболевших снижается. Однако тогда она предупреждала, что ситуация может измениться.

В Москве с 9 июня отменили режим самоизоляции и цифровых пропусков, в течение месяца открылась большая часть предприятий. Накануне мэр столицы Сергей Собянин объявил, что с 13 июля требование носить маски на улице города станет рекомендацией, с этого же дня смогут заработать школы, вузы, а с 1 августа посещать можно будет кино, театры, концертные залы. Вуйнович предупреждала, что после снятия ограничений в Москве угроза никуда не уйдет и призывала продолжать выявлять и изолировать зараженных, отслеживать их контакты, помещая на карантин вызывающих подозрение.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: коронавирус, ВОЗ, COVID-19, самоизоляция
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