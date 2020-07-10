Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 июля

В ВОЗ назвали условия возвращения карантина в Россию, у испытателей вакцины сформировался иммунный ответ, в Москве объявили о новом этапе отмены ограничений — главные новости в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 707 тыс. (6509 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 10 843 человека (176 за прошедшие сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 481,3 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <500 0 <1000 0 <5000 0 <10 000 0 от 10 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В России придется вернуть некоторые связанные с коронавирусом ограничения, если граждане не будут соблюдать правила, которые позволяют предотвратить распространения инфекции, считает представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович. «Если не будет соблюдаться физическая дистанция, <...> если начнут расти случаи [заражения] — другого способа просто не будет», — сказала она.

В Москве власти объявили о скором начале нового этапа смягчения ограничений. С 13 июля отменяется обязательное ношение маски на улице, хотя она по-прежнему будет обязательна в магазинах и транспорте. С 1 августа откроются театры, кинотеатры и концертные залы. Кроме того, с 13 июля в Москве возобновят работу аттракционы и будут сняты ограничения на работу парков, культурных центров, секций и кружков, а также дискотек. Число их посетителей при этом не должно будет превышать 50% максимальной вместимости площадок.

Анализы добровольцев из обеих групп испытателей российской вакцины от коронавируса показывают, что у них сформировался иммунный ответ, а это является подтверждением эффективности вакцины, сообщили в Минобороны.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Достоверных данных о том, что коронавирусная инфекция может привести к бесплодию, пока нет, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, сейчас проводятся только первые исследования возможного влияния COVID-19 на репродуктивные функции человека, при этом часть авторов этих исследований уже отозвала свои материалы для доработки.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 11,87 млн, более 545,4 тыс. человек умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразились свыше 12,2 млн человек, из них более 554,3 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено более 3,1 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (1,75 млн), на третьем — Индия (767 тыс.), Россия — на четвертом, на пятом месте — Перу (316,4 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

Коронавирусная инфекция вызывает длительные сбои в работе иммунитета у переболевших, решили ученые из Института вирусологии китайского города Ухань. Они обнаружили у переболевших людей снижение уровня лимфоцитов — клеток крови, отвечающих за иммунитет. Лимфоциты не восстанавливались даже после 11-й недели после выздоровления. По мнению ученых, это говорит о сильном влиянии вируса SARS-CoV-2 на клетки крови и потенциальных нарушениях иммунитета.

Временно исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес сообщила, что ее тест на коронавирус показал положительный результат. «Я в порядке, буду работать из своей изоляции», — заявила она.

Мир находится только в начале глобальной пандемии, ситуация, скорее всего, еще будет ухудшаться, заявил заявил директор Национального института изучения аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. По его словам, эпидемиологическая ситуация в США вышла из-под контроля, крупные вспышки COVID-19 также наблюдаются по всему миру: в Бразилии, Южной Африке, Азии. По мнению Фаучи, нет никаких доказательств того, что вирус ослабевает.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

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