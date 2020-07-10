Пандемия коронавируса , 10 июл, 09:38
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Роспотребнадзор сообщил о более чем 22,3 млн тестов на коронавирус
В России к 10 июля проведено более 22,3 млн тестов на наличие новой короновирусной инфекции. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
За последние сутки в стране проведено 308 тыс. тестов на коронавирус. Всего в России под медицинским наблюдением сейчас находятся 278 410 человек.
В стране зафиксировано более 707 тыс. подтвержденных случаев заражения COVID-19. От вируса умерли 10,8 тыс. человек. Выздоровели более 481 тыс. пациентов.
Ранее Роспотребнадзор предложил возобновить авиасообщение с девятью странами Европы — Великобританией, Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей и Финляндией, а также Китаем, Вьетнамом, Монголией и Шри-Ланкой.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом