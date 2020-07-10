Роспотребнадзор сообщил о более чем 22,3 млн тестов на коронавирус

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В России к 10 июля проведено более 22,3 млн тестов на наличие новой короновирусной инфекции. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

За последние сутки в стране проведено 308 тыс. тестов на коронавирус. Всего в России под медицинским наблюдением сейчас находятся 278 410 человек.

В стране зафиксировано более 707 тыс. подтвержденных случаев заражения COVID-19. От вируса умерли 10,8 тыс. человек. Выздоровели более 481 тыс. пациентов.



Ранее Роспотребнадзор предложил возобновить авиасообщение с девятью странами Европы — Великобританией, Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей и Финляндией, а также Китаем, Вьетнамом, Монголией и Шри-Ланкой.



