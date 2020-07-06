Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с чумой на границе с Россией

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с чумой на территориях, граничащих с Россией. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Роспотребнадзором в постоянном режиме ведется работа по снижению рисков завоза и распространения чумы, в том числе мониторинг ситуации в соседних странах», — говорится в сообщении.

Так, два случая заболевания бубонной чумой среди людей были зарегистрированы в аймаке Ховд, в западной части Монголии. Также бубонная чума была выявлена у местного жителя города Баян-Нур в Китае (автономный район Внутренняя Монголия).

Природные очаги чумы существуют на российских приграничных территориях с Монголией и Китаем, отметили в ведомстве. В этих очагах сейчас проводят мониторинг, иммунизацию населения, дератизацию и дезинсекцию.

Роспотребнадзор также прорабатывает вопрос об оказании дополнительной помощи профильным учреждениям Монголии.