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Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с чумой на границе с Россией

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости
Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с чумой на территориях, граничащих с Россией. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Роспотребнадзором в постоянном режиме ведется работа по снижению рисков завоза и распространения чумы, в том числе мониторинг ситуации в соседних странах», — говорится в сообщении.

Так, два случая заболевания бубонной чумой среди людей были зарегистрированы в аймаке Ховд, в западной части Монголии. Также бубонная чума была выявлена у местного жителя города Баян-Нур в Китае (автономный район Внутренняя Монголия).

Природные очаги чумы существуют на российских приграничных территориях с Монголией и Китаем, отметили в ведомстве. В этих очагах сейчас проводят мониторинг, иммунизацию населения, дератизацию и дезинсекцию.

Роспотребнадзор также прорабатывает вопрос об оказании дополнительной помощи профильным учреждениям Монголии.

В округе на севере КНР ввели третий уровень опасности из-за бубонной чумы
Общество
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Накануне власти городского округа Баян-Нур на севере Китая объявили третий уровень опасности из-за вспышки бубонной чумы.

Специалист по особо опасным болезням доктор медицинских наук Владислав Жемчугов пояснил, что во вспышке бубонной чумы в КНР нет ничего удивительного, поскольку Китай и Монголия — тысячелетние природные очаги чумы. При этом российские регионы Тува, Алтай, Иркутская область также являются природными очагами бубонной чумы, добавил он. «Я думаю, что ничего страшного нет», — заключил эксперт, пояснив, что с ситуацией разбираются специальные службы.

Теги: Россия, Роспотребнадзор, чума, Китай, Монголия
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