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Более 60% россиян заявили об ожидаемом падении благосостояния в 2020 году

Более половины россиян пессимистично оценивают перспективы своего финансового положения до конца 2020 года. К такому выводу пришли эксперты РАНХиГС после проведенного исследования, передают «Известия».

В онлайн-опросе приняли участие 2,1 тыс. человек с трудоустройством и высшим образованием, проживающие преимущественно в региональных центрах и городах.

36% респондентов считают, что их личное благосостояние до конца года незначительно ухудшиться. О существенном падении материального достатка заявили 27% опрошенных.

Четверть участников исследования сообщили, что не ждут каких-то изменений своего финансового положения в 2020 году. Оптимизм и надежду на рост благосостояния выразили 6% респондентов.

Каждый пятый в России заявил о значительном падении дохода из-за пандемии
Экономика
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

По словам завлабораторией методологии федеративных исследований РАНХиГС Дмитрия Рогозина, с начала эпидемии коронавирусной инфекции в настроении россиян не произошло кардинальных изменений — большинство с пессимизмом смотрят в будущее.

Неуверенность в завтрашнем дне эксперт связал с ростом безработицы, снижением предложений на рынке труда, падением доходов населения

Ранее страховая компания «Росгосстрах Жизнь» представила результаты июньского опроса, согласно которому почти 45% жителей России живут менее чем на 15 тыс. руб. в месяц. Каждый пятый респондент сообщил о значительном падении заработка, каждый десятый — о его полной потере.

Минэкономразвития заявило об отсутствии резкого падения доходов россиян
Экономика
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В Кремле заявили, что не знакомы с результатами исследования. В Минэкономразвития опровергли данные исследования «Росгосстраха» и сообщили, что, по данным Росстата, средняя номинальная зарплата россиян в апреле составила 49,3 тыс. руб.

Заведующая лабораторией исследований рынков труда и пенсионных систем РАНХиГС Елена Гришина в ответ на сообщение министерства рассказала, что Росстат учитывает только официальные зарплаты, которые не сопоставимы со сведениями о доходах. К тому же статистика учитывает только зарплаты на крупных и средних предприятиях, игнорируя малый бизнес, ИП и неофициально работающих граждан.

Теги: благосостояние, исследование, финансы
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Минэкономразвития заявило об отсутствии резкого падения доходов россиян
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Каждый пятый в России заявил о значительном падении дохода из-за пандемии
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