Более 60% россиян заявили об ожидаемом падении благосостояния в 2020 году

Более половины россиян пессимистично оценивают перспективы своего финансового положения до конца 2020 года. К такому выводу пришли эксперты РАНХиГС после проведенного исследования, передают «Известия».

В онлайн-опросе приняли участие 2,1 тыс. человек с трудоустройством и высшим образованием, проживающие преимущественно в региональных центрах и городах.

36% респондентов считают, что их личное благосостояние до конца года незначительно ухудшиться. О существенном падении материального достатка заявили 27% опрошенных.

Четверть участников исследования сообщили, что не ждут каких-то изменений своего финансового положения в 2020 году. Оптимизм и надежду на рост благосостояния выразили 6% респондентов.