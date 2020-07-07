В Кремле ответили на сообщения о падении доходов россиян из-за пандемии

Фото: Николай Титов / Global Look Press

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении дохода россиян в период пандемии коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Пескову задали вопрос о том, верят в Кремле цифрам, что большое число жителей страны живут на 15 тыс. руб. в месяц. «Я бы осторожно ответил, что мы не знаем методологии подсчета, выборка не самая большая, на основе такой выборки делать выводы по федеральному уровню некорректно. В остальном мы просто не знакомы с таким исследованием», — пояснил пресс-секретарь президента.

Песков добавил, что ликвидация бедности в России является приоритетной задачей для правительства и президента, на это направлены проекты развития. «Определенные обстоятельства затрудняют иногда реализацию этих планов. но работа продолжается», — сказал Песков.

Проведенный в июне опрос страховой компании «Росгосстрах Жизнь» показал, что за время пандемии доля россиян с месячным доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с 38,1 до 44,6%.