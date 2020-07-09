В Москве и Петербурге задержали участников пикетов в поддержку курьеров

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

В Петербурге полиция задержала семь участников пикета в поддержку курьеров Delivery Сlub, которым не выплачивают зарплаты. Об этом сообщило издание «Мойка78». В Москве на аналогичном пикете задержали одного человека, передает «ОВД-Инфо».

По данным «Мойки78», на одиночных пикетах возле Казанского собора задержали семь человек, по данным «ОВД-Инфо» — восемь. Как сообщает корреспондент издания, их предположительно отвезли в отдел полиции № 28.

В этот же день, 9 июля, в Москве пикеты проходили у офиса компании Mail.ru Group, которая владеет сервисом Delivery Club. Портал «ОВД-Инфо» сообщил, что в ходе акции была задержана поддерживающая курьеров пикетчица Тамара Ранделина. Об этом изданию сообщила сама девушка. Это же подтвердил Telegram-канал Avtozak LIVE. К ней на помощь выехала адвокат от «ОВД-Инфо» Ольга Карлова.

РБК направил запросы в пресс-службу ГУ МВД России по Москве и в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.



Ранее сервис по доставке Delivery Club сообщил РБК, что большая часть курьеров логистической компании, работавшей с сервисом, в полном объеме получили заработную плату за май и первую половину июня.