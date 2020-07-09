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В Москве и Петербурге задержали участников пикетов в поддержку курьеров

Фото: Максим Григорьев / ТАСС
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

В Петербурге полиция задержала семь участников пикета в поддержку курьеров Delivery Сlub, которым не выплачивают зарплаты. Об этом сообщило издание «Мойка78». В Москве на аналогичном пикете задержали одного человека, передает «ОВД-Инфо».

По данным «Мойки78», на одиночных пикетах возле Казанского собора задержали семь человек, по данным «ОВД-Инфо» — восемь. Как сообщает корреспондент издания, их предположительно отвезли в отдел полиции № 28.

В этот же день, 9 июля, в Москве пикеты проходили у офиса компании Mail.ru Group, которая владеет сервисом Delivery Club. Портал «ОВД-Инфо» сообщил, что в ходе акции была задержана поддерживающая курьеров пикетчица Тамара Ранделина. Об этом изданию сообщила сама девушка. Это же подтвердил Telegram-канал Avtozak LIVE. К ней на помощь выехала адвокат от «ОВД-Инфо» Ольга Карлова.

РБК направил запросы в пресс-службу ГУ МВД России по Москве и в пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Mail.ru Group решила судиться с подрядчиком после забастовки курьеров
Общество
Фото: Андрей Любимов / РБК

Ранее сервис по доставке Delivery Club сообщил РБК, что большая часть курьеров логистической компании, работавшей с сервисом, в полном объеме получили заработную плату за май и первую половину июня.

7 июля о проблемах с выплатами зарплат курьерам Delivery Club рассказал председатель профсоюза «Курьер» Кирилл Украинцев. По данным профсоюза, около 300 курьеров начали забастовку из-за невыплат. Зарплаты им задерживала компания-подрядчик Delivery Club. По словам Украинцева, сотрудникам сервиса не платили зарплату с мая по июнь 2020 года, а общая сумма долга составляет 26 млн руб.

В Mail.ru Group сообщили, что подрядчику были перечислены все средства, но до курьеров они не дошли. Вице-президент Mail.ru Group Владимир Габриелян заявил, что курьерам начали выплачивать деньги напрямую, и пообещал подать в суд на подрядчика.

После появления в начале июня сообщений о забастовке курьеров Delivery Club в Москве прокуратура начала проверку. 9 июля ведомство заявило, что установлены шесть компаний, с которыми работали пострадавшие курьеры. «В настоящее время идет погашение задолженности перед курьерами организаций-логистов, выплачено уже свыше 9,9 млн руб. Ситуация находится на контроле прокуратуры Москвы», — сообщили в прокуратуре Москвы.

Теги: новости, Delivery Club, Mail.Ru Group
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